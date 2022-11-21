Французский политик Филиппо: Париж продолжает «безумные поставки» оружия Киеву
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«Только что Франция объявила о поставках нового оружия на Украину! Безумие!.. А тем временем французская армия тает, как снег на солнце!» — написал он в Twitter.
Филиппо подчеркнул, что поставки вооружения Киеву ведут к дальнейшей эскалации конфликта.
Кроме того, добавил он, Украина получает дополнительное оружие, с помощью которого осуществляет обстрел Запорожской АЭС.
Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.
Газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.