Узнать больше

WP: США и ЕС столкнулись с истощением запасов оружия для поставок Украине

Короткая ссылка
США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя страны — члена НАТО.

«Запад попал в сложную ситуацию. Многие (вооружения. — RT) уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах», — говорится в материале.

По данным источника, решение проблемы дефицита оружия требует «долгосрочных и стратегических действий».

Собеседник газеты добавил, что у России большие запасы военной техники.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню ранее признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.

Бывшая конгрессвумен Соединённых Штатов Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить