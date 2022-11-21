WP: США и ЕС столкнулись с истощением запасов оружия для поставок Украине
«Запад попал в сложную ситуацию. Многие (вооружения. — RT) уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах», — говорится в материале.
По данным источника, решение проблемы дефицита оружия требует «долгосрочных и стратегических действий».
Собеседник газеты добавил, что у России большие запасы военной техники.
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню ранее признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.
Бывшая конгрессвумен Соединённых Штатов Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.