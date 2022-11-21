Times: в Британии заявили, что поставляемое Украине оружие могут получить террористы
«В конце конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов», — сказал Биггар в интервью The Times.
Он отметил, что обсудил данную проблему с украинской стороной, в Киеве следят за тем, у кого в стране есть оружие.
По его словам, случаев продажи оружия преступникам не зафиксировано.
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню ранее признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.
Бывшая конгрессвумен Соединённых Штатов Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.