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El País: встреча Путина и Орбана усилила раскол внутри Евросоюза

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Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине усилила раскол внутри Европейского союза.

Об этом пишет газета El País.

Как пишет газета, страны ЕС в течение нескольких недель пытаются создать видимость единства внутри объединения, которое было хрупким и «без противоречивого жеста» Орбана.

«Его недавняя встреча в Китае с Путиным вызвала серьёзное беспокойство в Евросоюзе», — говорится в публикации.

Как пишет газета, ряд европейских лидеров выступили с резким осуждением такого шага со стороны венгерского премьера. 

Кроме того, приход к власти нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо демонстрирует продолжение раскола внутри ЕС, резюмирует автор.

Ранее стало известно, что Орбан и Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере €50 млрд из европейского бюджета.

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