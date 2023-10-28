El País: встреча Путина и Орбана усилила раскол внутри Евросоюза

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине усилила раскол внутри Европейского союза.

Об этом пишет газета El País.

Как пишет газета, страны ЕС в течение нескольких недель пытаются создать видимость единства внутри объединения, которое было хрупким и «без противоречивого жеста» Орбана.

«Его недавняя встреча в Китае с Путиным вызвала серьёзное беспокойство в Евросоюзе», — говорится в публикации.

Как пишет газета, ряд европейских лидеров выступили с резким осуждением такого шага со стороны венгерского премьера.

Кроме того, приход к власти нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо демонстрирует продолжение раскола внутри ЕС, резюмирует автор.

Ранее стало известно, что Орбан и Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере €50 млрд из европейского бюджета.