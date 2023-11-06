Зеленский уже стал для многих нерукопожатным, токсичным политиком, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, сегодняшняя Украина потеряла суверенитет, а ставка президента США Джо Байдена на победу киевского режима над Россией обернулась огромными человеческими потерями. Ранее в Кремле констатировали, что в Соединённых Штатах и Европе нарастает усталость от Киева.

Глава киевского режима Владимир Зеленский становится для многих нерукопожатным, токсичным политиком. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что 80 лет назад в этот день советские войска завершили освобождение Киева от фашистских захватчиков. Однако спустя восемь десятилетий украинская столица вновь оккупирована, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины.

«Страна потеряла суверенитет. В Вашингтоне не стесняясь называют расходы на финансирование войны удачными инвестициями. Байден сделал ставку на победу киевского режима над Россией. На это брошены миллиарды долларов, военная техника, ракеты и боеприпасы, наёмники и многое другое. Война до последнего украинца обернулась огромными людскими потерями для Украины», — подчеркнул Володин.

При этом он констатировал, что кровавый киевский режим, чтобы сохранить собственную власть, продолжает отправлять не желающее воевать мирное население на верную смерть.

«Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить. Зеленский становится для многих нерукопожатным, токсичным политиком. Участь его незавидна — марионетки хорошо не заканчивали, особенно в ситуациях, когда ради собственной власти вели на погибель сотни тысяч граждан и торговали независимостью своей страны», — заключил председатель Госдумы.

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Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что представители неонацистского киевского режима заплатят за уничтожение русских на Украине.

«Рано или поздно порошенки, зеленские и прочие яценюки неизбежно ответят за сожжённых заживо в Доме профсоюзов в Одессе, за попытки уничтожения русского народа на Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне», — говорил он в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что в США и Европе нарастает усталость от киевского режима и «от того груза, который они взвалили на свои плечи». По его словам, речь идёт о финансовой подпитке киевского режима, снабжения его оружием, боеприпасами.

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«У них полно своих проблем, и проблемы с внутренним долгом, и проблемы с другими регионами, и с внутренней экономической ситуацией», — отметил официальный представитель Кремля в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

На прошлой неделе американский журнал Time опубликовал статью, в которой говорится, что Зеленский потерял «привычный блеск оптимизма». Он просто приходит на совещание, получает информацию, отдаёт приказы и уходит. К тому же глава киевского режима злится на Запад, чувствуя себя преданным.

При этом указывается, что ряд командиров украинской армии на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, даже когда они исходили непосредственно из офиса Зеленского.

Комментируя статью Time, ведущий подкаста Redacted Клейтон Моррис предположил, что таким образом готовится почва для устранения Владимира Зеленского, передаёт ИноТВ. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также полагает, что главе киевского режима осталось недолго: «Он не из тех, кого, как мне кажется, отправят в ссылку, где он будет загорать на Майами-Бич».



Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy также высказывает мнение о том, что Украина столкнулась с кризисом, который грозит свержением правительству Владимира Зеленского.

«Если военная ситуация продолжит ухудшаться и конгресс США откажется хотя бы от части своей помощи Украине, срок полномочий Зеленского, возможно, подойдёт к концу», — приводит ИноТВ слова Брайена.