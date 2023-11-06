Володин: Зеленский становится для многих нерукопожатным и токсичным политиком

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский становится для многих нерукопожатным и токсичным политиком.

Об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, президент США Джо Байден сделал ставку на победу киевского режима над Россией и даже бросил миллиарды долларов, военную технику, ракеты, боеприпасы, наёмников и многое другое на эту цель. В итоге всё это привело лишь к огромным людским потерям Киева.

«Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить. Зеленский становится для многих нерукопожатным, токсичным политиком», — отметил Володин.

По его словам, теперь Зеленского, который является банальной марионеткой, ждёт незавидная участь.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия скоро положит конец власти Владимира Зеленского.