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Володин: Зеленский становится для многих нерукопожатным и токсичным политиком

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский становится для многих нерукопожатным и токсичным политиком.
Володин: Зеленский становится для многих нерукопожатным и токсичным политиком
  • AP

Об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, президент США Джо Байден сделал ставку на победу киевского режима над Россией и даже бросил миллиарды долларов, военную технику, ракеты, боеприпасы, наёмников и многое другое на эту цель. В итоге всё это привело лишь к огромным людским потерям Киева.

«Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить. Зеленский становится для многих нерукопожатным, токсичным политиком», — отметил Володин.

По его словам, теперь Зеленского, который является банальной марионеткой, ждёт незавидная участь.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия скоро положит конец власти Владимира Зеленского.

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