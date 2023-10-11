«Политическое землетрясение»: как провал правящей в ФРГ коалиции на региональных выборах отразится на ситуации в стране

Большинство жителей ФРГ выступают за досрочное прекращение полномочий правящей коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого на фоне провала входящих в коалицию партий на выборах в парламенты Баварии и Гессена. По данным опроса, больше всего жители страны недовольны миграционной и жилищной политикой, а также состоянием дел в энергетике. По словам аналитиков, несмотря на неудачу на выборах, правительство Шольца вряд ли пойдёт на резкую смену курса.

Более половины жителей Германии (57%) выступают за досрочное прекращение полномочий правящей коалиции. Такие результаты показал опрос, проведённый социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.

Напомним, в коалицию входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зелёные» и Свободная демократическая партия (СвДП). Исследование Insa с участием 1 204 человек проводилось 9 октября — на фоне провала этих партий на выборах в региональные парламенты (ландтаги) в Баварии и Гессене.

Как свидетельствуют данные опроса, поддерживают продолжение работы нынешнего правительства лишь 31% респондентов. Ещё 12% затруднились дать ответ.

Любопытно, что за роспуск коалиции выступают даже сторонники СвДП — таких набралось 53%. При этом роспуск коалиции и вероятные новые выборы поставили бы под вопрос попадание партии в бундестаг, так как уровень её поддержки сегодня не превышает 6%, пишет Bild.

Члены коалиции: Анналена Бербок («зелёные»), Олаф Шольц (СДПГ) и Кристиан Линднер (СвДП)

AP

© Markus Schreiber

В свою очередь, большая часть избирателей СДПГ (67%) и «Зелёных» (75%) по-прежнему поддерживают свои партии и хотят, чтобы правительство ФРГ продолжило работу в нынешнем составе.

По данным Insa, наибольшее недовольство граждан (59%) вызывает миграционная политика правительства Германии. Помимо этого, жители ФРГ критикуют действия руководства страны в жилищной сфере (52%), энергетике (49%). Кроме того, 49% считает неудовлетворительной ситуацию с пенсионным и социальным обеспечением. Ещё 41% участников опроса хотели бы изменения курса правительства в сфере защиты климата.

«Потребность в политических переменах»

Напомним, 8 октября в Баварии и Гессене прошли выборы в ландтаги. В обоих регионах правящая коалиция потерпела поражение.

Так, в Баварии победу одержал Христианско-социальный союз (ХСС), возглавляемый премьер-министром федеральной земли Маркусом Зедером. Партия набрала 37%, что на 0,2 процентных пункта хуже результата 2018 года.

Также по теме Поток проблем: что происходит с экономикой Германии спустя год после подрыва газопроводов в Балтийском море С момента подрыва газопроводов системы «Северный поток» организаторы диверсии так и не были официально установлены, а страны Запада...

На втором месте оказались союзники ХСС — правая партия «Свободные избиратели». На её счету 15,8% голосов (+4,2 п.п.).

Третьей пришла «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом 14,6% (+4,4 п.п.). «Зелёные» оказались на четвёртом месте с 14,4%. По сравнению с прошлыми выборами партия главы МИД Анналены Бербок потеряла 3,2 п. п.

СДПГ пришла лишь пятой, набрав 8,4% (-1,3 п.п.). Это худший результат партии в Баварии в послевоенные годы, отмечает портал Euractiv. В свою очередь, третий участник коалиции — партия СвДП — не смогла преодолеть пятипроцентный барьер для попадания в ландтаг.

В Гессене победу одержал союзный ХСС Христианско-демократический союз (ХДС), набравший 34,6% (+7,6 п.п.). Второе место в регионе получила АдГ 18,4%, улучшив тем самым свой прошлый результат на 5,3 п.п. Третьими пришли социал-демократы с 15,1% (- 4,7 п.п.), обновив антирекорд и в этом регионе. На четвёртом месте оказались «Зелёные» с 14,8% (-5 п.п). СвДП удалось попасть в ландтаг с минимальным результатом 5% (-2,5 п.п.).

Немецкое издание Deutschland Kurier назвало результаты выборов «политическим землетрясением», которое может подорвать правление правящей коалиции.

Газета также обращает внимание на «исторический успех» для АдГ, которой впервые в западной части страны удалось пробиться на второе место.

Сопредседатель партии АдГ Алис Вайдель

AP

© Michael Sohn

Deutschland Kurier отмечает, что провал правящей в Берлине коалиции на региональных выборах и победа «Альтернативы для Германии» объясняется прежде всего проблемами в области миграционной политики.

Исследование центра Infratest dimap, пишет издание, показывает, что избиратели голосуют за АдГ не только в качестве протеста против правительства Шольца, но и с убеждением, что партия способна действительно предложить решение миграционной проблемы. Кроме того, согласно Infratest dimap, всё больше людей в ФРГ считают АдГ «компетентной и в других вопросах», например, в экономике и социальной сфере.

«Грязные политические технологии»

Результаты АдГ уже прокомментировал канцлер Олаф Шольц. На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гамбурге он намекнул, что эта партия якобы несёт угрозу демократии в ФРГ.

«Голоса, отданные правой популистской партии в Германии, должны нас беспокоить. Речь идёт о защите демократии», — приводит его слова ТАСС.

Олаф Шольц

AP

© Markus Schreiber

Опрошенные RT аналитики скептически отнеслись к таким заявлениям Шольца, назвав их элементом политической борьбы.

«Никакой опасности для демократии АдГ не представляет. Эта партия официально зарегистрирована в соответствии с законодательством и действует в рамках правового поля ФРГ. Конечно, в неё входят некоторое политики, которые считаются одиозными. Но, несмотря на это, партия ведёт легальную политическую борьбу», — заявил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин.

По его словам, против АдГ в ФРГ сейчас ведётся клеветническая кампания.

«Несколько месяцев назад молодёжное крыло АдГ под надуманным предлогом объявили экстремистским. Недавно была информация о попытке покушения на председателя АдГ Тино Крупалла, звучали угрозы и в адрес Алисы Вайдель. В ФРГ есть мнение, что в Германию возвращается чёрный пиар и грязные политические технологии чуть ли не 1920-х и 1930-х годов. Конечно, жители напуганы этим. Но, несмотря на всё это, за АдГ голосует всё большее число немцев», — говорит эксперт.

В скором времени ключевым политическим силам в ФРГ придётся считаться с АдГ, полагает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

«Альтернатива для Германии» усилит свои позиции в ФРГ после этих выборов. Пока что она в стране нерукопожатная и в коалицию с ней никто входить не будет. Однако политическим игрокам придётся всё больше и больше обращать внимание на инициативы АдГ. С этой партией придётся считаться», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Репетиция выборов в бундестаг

По мнению Александра Камкина, выборы в Баварии и Гессене можно считать индикаторами общественного настроения в стране.

«Выборы в этих регионах являются показательными в силу численности населения этих земель (почти 20 млн человек. — RT) и стабильности электоральных предпочтений их жителей. Это голосование можно справедливо назвать генеральной репетицией к выборам в бундестаг в 2025 году. Как правило, то, как голосует население этих земель, в большей или меньшей степени затем повторяется и на федеральных выборах. Поэтому провал СДПГ и СвДП весьма показателен», — говорит аналитик.

Бундестаг

AP

© Michael Sohn

Если правящая коалиция «не предпримет действий по исправлению ситуации, то примерно с аналогичными результатами она может закончить выборы и в 2025 году», добавил Александр Камкин.

Владислав Белов считает, что к таким результатам коалицию привели, в том числе, негативные тенденции в экономике.

Также по теме «Проблем всё больше»: популярность правящей коалиции Германии упала до двухлетнего минимума Рейтинг популярности правящей коалиции в ФРГ упал до минимума (38%) с момента выборов 2021 года в бундестаг. Об этом свидетельствуют...

«Во-первых, дело в инфляции, которая обусловлена высокими ценами на электроэнергию и отказом от российских энергоносителей. Во-вторых, повлиял весьма спорный закон о энергосбережении зданий. Третьим фактором можно назвать проблемы с миграцией и внутренней безопасностью. По всем этим вопросам коалиция проваливает свою политику, чем и воспользовались конкуренты», — заявил эксперт.

При этом Александр Камкин считает, что Шольц на фоне провала на выборах не пойдёт на резкую смену курса своего правительства.

«Резкая смена политики привела бы к распаду коалиции, потому что её программа прописана в коалиционном соглашении. Поэтому можно предположить, что Шольц будет до последнего тянуть, делать хорошую мину при плохой игре, обвинять во всём Москву и таким образом пытаться дотащить крайне непопулярную коалицию до выборов 2025 года», — говорит политолог.

Несмотря на то, что большая часть страны выступает за роспуск коалиции, эксперты полагают, что досрочные выборы сейчас в ФРГ маловероятны.

«Досрочные выборы по закону возможны при распаде коалиции, либо вотуме недоверия Шольцу. Распада коалиции пока не наблюдается, а для вотума недоверия у оппозиции нет конституционного большинства в бундестаге. Сам Шольц также в отставку не собирается — он будет идти до конца, делая вид, что ничего не происходит. Поэтому, скорее всего, Германию в ближайшую пару лет ждёт период крайне напряжённой политической борьбы с непредсказуемыми результатами выборов в бундестаг», — заключил Александр Камкин.