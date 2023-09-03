«Не скрывают антироссийскую направленность»: глава ВМС Германии назвал цель предстоящих учений НАТО в Балтийском море

Глава ВМС Германии заявил, что предстоящие учения НАТО в Балтийском море впервые будут направлены на отработку действий на случай российской агрессии в данном регионе. По его словам, таким образом альянс направляет Москве «чёткое послание». Кроме того, он подчеркнул, что «надёжное сдерживание» подразумевает возможность атаковать. Манёвры альянса «Северные берега», в которых будут участвовать 30 кораблей и около 3 тыс. западных военнослужащих, начнутся 9 сентября и продлятся две недели. Учения будут проходить в основном у берегов Эстонии и Латвии. С точки зрения аналитиков, подобная активность блока говорит о его стремлении обострить военную напряжённость в Балтийском регионе и продемонстрировать поддержку киевского режима на фоне СВО.

В Балтийском море 9 сентября начнутся крупные военно-морские учения НАТО «Северные берега» (Northern Coasts exercise), в ходе которых военные альянса впервые отработают меры реагирования на гипотетическое нападение России в данном регионе. Об этом сообщил командующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак журналистам в Берлине.

«Мы направляем России чёткое послание по поводу (нашей. — RT) бдительности: у нас на глазах — не выйдет, — приводит слова вице-адмирала агентство Reuters. — Надёжное сдерживание должно включать в себя способность атаковать».

В манёврах, которые продлятся две недели, будут задействованы 30 кораблей и около 3 тыс. военнослужащих. Учения будут проходить в основном у берегов Эстонии и Латвии.

В ходе манёвров военные НАТО отработают десантные операции и удары с моря по объектам на суше, сообщает агентство. Как уточнил Каак, ВМС США отправят на учения корабль длиной более 200 м Mesa Verde, который предназначен для перевозки и высадки около 800 морских пехотинцев во время десантной операции.

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«Северные берега» станут первыми учениями такого масштаба, командование которыми будут осуществлять ВМС Германии из морского штаба в Ростоке, информирует Reuters. ФРГ хочет, чтобы этот региональный морской штаб стал способен руководить операциями альянса в Балтийском море «в случае конфликта», сообщает агентство.

Обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море является ещё одним направлением учений, пишет Reuters.

«Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских маршрутов поставок через Балтийское море, — заметил Каак. — Если Сувалкский коридор окажется заблокирован — что легко сделать, поскольку там пролегают только две автомобильные трассы и одна линия железной дороги, — тогда нам останутся только морские пути, и именно они станут для нас (единственными. — RT) путями сообщения».

Как напоминает агентство, Сувалкский коридор (узкий сухопутный коридор длиною около 65 км) — это единственное связующее звено, соединяющее страны Балтии с Польшей и основной территорией НАТО в Европе.

Агентство констатирует, что после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу это «радикально изменило стратегическое положение в регионе Балтийского моря», где ещё «с наполеоновских времён» значительная часть морского берега принадлежала нейтральным государствам.

Символика НАТО

AFP

© JOHN THYS

«Если не считать небольшие участки морского берега, принадлежащие России, всё побережье вскоре будет принадлежать странам — членам НАТО (после вступления Швеции в блок. — RT)», — пишет Reuters.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс назвал Балтийское море «озером НАТО». Как он пояснил в интервью изданию Newsweek, такое расширение блока «чрезвычайно важно» и меняет ситуацию в стратегическом плане.

«Сигналы» для России

Напомним, в начале июня Финляндия впервые была задействована в учениях НАТО BALTOPS 23 в статусе члена альянса. Причём манёвры проводились, чтобы продемонстрировать готовность союзников «защищать акваторию Балтийского моря».

Военнослужащий НАТО во время учений в Балтийском море

AFP

© Jonathan NACKSTRAND

Балтийского моря касался и сценарий учений НАТО Air Defender 23, которые стартовали позже в том же месяце. Так, для ослабления альянса «блок OCCASUS» в ходе спецоперации напал «на государство Отсо за пределами зоны действия» НАТО и быстро «взял его». Кроме того, позднее «войскам OCCASUS» удалось «проникнуть» в Германию с востока, после чего они захотели предпринять следующий тактический шаг — продвинуться на север, к Балтийскому морю, и овладеть портом Росток. Как отмечалось, сценарий учений имитирует «коллективную оборону территории Североатлантического союза» в рамках действия Пятой статьи его устава.

Несмотря на то что в НАТО напрямую не заявляли об антироссийской направленности этих военных учений, немецкая газета Bild назвала Air Defender 23 «сигналом для России и президента Владимира Путина». Однако канцлер Германии Олаф Шольц уверил, что эти тренировки не приведут к обострению отношений между РФ и НАТО в регионе Балтийского моря, поскольку ВВС ФРГ якобы «относятся к этому очень ответственно».

«Стоит ожидать открытых провокаций»

Как констатируют эксперты, хронология военных учений НАТО в Балтийском море и их сценарии демонстрируют, что альянс стремится к обострению напряжённости в регионе у границ РФ.

«Натовские тренировки в Балтийском море предназначены именно для того, чтобы показать готовность стран блока к атаке на Южное побережье Балтийского моря, где располагается Калининградская область, и на Финский залив, на берегу которого находится Санкт-Петербург. Сейчас антироссийскую направленность манёвров уже не скрывают, хотя открыто о цели учений объявляется действительно впервые, несмотря на то, что тренировки НАТО проходят не один раз в год, а чаще», — заявил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

С его точки зрения, это означает, что во время учений НАТО будут привлекаться наступательные силы и средства.

«При этом политическое значение таких манёвров очевидно — это сигнал России, чтобы она снизила свою активность в зоне спецоперации на Украине, поскольку на этом театре военных действий ВСУ ожидают как минимум очень крупные неприятности и поражения. Поэтому подобная активность нужна блоку для того, чтобы заявить о поддержке Украины», — считает Подберёзкин.

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В то же время декларации со стороны НАТО о якобы грядущей принадлежности Балтийского моря альянсу аналитик назвал не соответствующими действительности.

«Если даже все государства НАТО, включая Финляндию, заявят о распространении своего суверенитета сверх установленных международных границ, этому не бывать, поскольку российский Балтийский флот, который базируется в Калининградской области и в Кронштадте, он, конечно, не позволит эту браваду реализовать в жизнь», — уверен Подберёзкин.

Схожей позиции придерживается и военный политолог Иван Коновалов.

«Балтийский флот продолжает стоять на страже России. И его присутствие определяет и статус Балтийского моря, которое является международным», — отметил он в комментарии RT.

При этом аналитики сходятся во мнении, что такого рода тренировки, как «Северные берега», негативно скажутся на системе безопасности в Балтийском регионе.

«Любые манёвры всегда угрожают безопасности той страны, против которой они направлены. В данном случае это Россия, против которой хотят привести в боевое состояние имеющиеся силы и средства НАТО. А учитывая, что характер учений наступательный и агрессивный, я абсолютно убеждён, что мы увидим и рост количества разведывательных полётов над Россией. Нельзя исключать и случаи нарушения границ РФ, стоит ожидать открытых провокаций», — заметил Подберёзкин.

Иван Коновалов, в свою очередь, назвал «Северные берега» «сугубо провокационными манёврами».

«Здесь стоит учитывать ситуацию на украинском театре военных действий. Для Балтийского моря 30 кораблей и около 3 тыс. военнослужащих — это достаточно большая группировка», — подчеркнул эксперт.

Вид на Хельсинки

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Однако Россия, как полагают аналитики, в этой ситуации не обязана действовать зеркально.

«У РФ есть собственный план военного строительства. И в нём есть пункты, посвящённые укреплению западных рубежей, в том числе на Балтийском море. И, чётко следуя этому сценарию, Россия абсолютно не должна отвечать оперативными военными действиями на каждую выходку НАТО. Однако у Москвы есть все силы и средства для отражения возможных провокаций в ходе предстоящих учений», — заключил Коновалов.