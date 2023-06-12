«Отработка полномасштабного конфликта»: в Европе стартуют крупнейшие учения НАТО по развёртыванию ВВС Air Defender 23

12 июня в Европе начинаются учения Air Defender 23 под командованием ВВС Германии. Это самые крупные манёвры по развёртыванию военно-воздушных сил с момента основания НАТО. В тренировках будет задействовано свыше 250 вертолётов и самолётов. В манёврах примут участие более 10 тыс. военных из 25 стран. Задекларированная цель Air Defender 23 — дать «очень ясный и мощный сигнал о наличии убедительного сдерживания в воздушной среде». По мнению экспертов, такой состав сил, в том числе пилотируемой техники, свидетельствует о том, что страны НАТО намерены отрабатывать приёмы ведения «полномасштабного вооружённого конфликта в Европе».

В понедельник, 12 июня, в Европе стартуют самые масштабные за всю историю НАТО манёвры альянса по развёртыванию военно-воздушных сил Air Defender 23. Об этом сообщает пресс-служба бундесвера, ВВС которого будут отвечать за командование и управление воздушными операциями во время тренировок.

«C 12 июня в небе над Германией может быть тесно и громко: на протяжении двух недель 25 государств с 250 самолётами и вертолётами будут отрабатывать различные воздушные операции», — говорится в сообщении ВС ФРГ.

Как уточняется, в это число входит 100 американских самолётов.

Ключевой этап учений будет проводиться в небе над Германией, а в Румынии и Прибалтике участники манёвров выполнят задания по принципу «туда и обратно».

Особенностью тренировок в бундесвере назвали переброску «больших воздушных соединений за кратчайший промежуток времени».

Как заявил генерал-лейтенант от командования воздушными силами бундесвера Гюнтер Катц, во время Air Defender 23 будут отработаны «практически все формы использования военно-воздушных сил».

Ранее в бундесвере сообщили, что в процессе учений «классические силы воздушного нападения» обеспечиваются дополнительными силами для защиты.

«В первую очередь будут использоваться истребители, специализирующиеся на воздушных боях и таким образом защищающие собственные силы от вражеской военно-воздушной техники. Дополнительно к этим операциям могут быть привлечены силы радиоэлектронной защиты и силы разведки. Однако решающим фактором остаётся согласованное взаимодействие различных самолётов», — говорится в пресс-релизе.

Штаб-квартира НАТО

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Как полагают аналитики, такой состав сил, в том числе пилотируемой техники, говорит о том, что страны НАТО намерены заниматься «отработкой приёмов ведения полномасштабного вооружённого конфликта в Европе», очевидно направленного против России.

«В частности, предполагается отработка действий союзнических авиаций на двух стратегических направлениях — на южном с заходом в воздушное пространство Румынии и на Балтике. Фактически это говорит о том, что учения направлены на самом деле на противодействие России, поскольку Балтийский и Черноморский регионы граничат с РФ», — заявил эксперт РИСИ Сергей Ермаков в комментарии RT.

Легенда учений

Как сообщила пресс-служба ВВС Германии, сценарий манёвров предполагает закрытие воздушного пространства, которое включает поддержку с воздуха ракетами класса «воздух — земля» «для уничтожения ПВО противника».

«На востоке немецкое воздушное пространство защищается от вражеских атак, на юге выполняются наступательные действия против противника с целью подавить вражескую противовоздушную оборону для поддержки собственных наземных войск с помощью военно-воздушных операций и с применением специальных сил, таких как боевые пловцы и десантники», — сообщили в ВС ФРГ.

В бундесвере также уточнили детали учений, отметив, что, согласно легенде, конфликт, «пространственно располагающийся на линии между Арктикой и Чёрным морем», обостряется уже давно.

«Чтобы ослабить НАТО, Восточный Альянс сначала усилил своё военное присутствие вблизи территории альянса, конкретнее — вблизи стран Балтии. В ходе спецоперации блок OCCASUS недавно напал на государство Отсо за пределами зоны действия альянса НАТО и быстро взял его», — рассказали в ведомстве.

После этого «войскам OCCASUS» удалось «проникнуть» в Германию с востока, после чего они хотят предпринять следующий тактический шаг — продвинуться на север, к Балтийскому морю, и овладеть портом Росток.

Как сообщается, сценарий учений имитирует «коллективную оборону территории Североатлантического союза» в рамках действия Пятой статьи Устава альянса.

В бундесвере считают, что за счёт проведения Air Defender 23 их силы совместно с союзниками по НАТО подадут «очень ясный и мощный сигнал о наличии убедительного сдерживания в воздушной среде», а также подчеркнут гарантии, предоставляемые партнёрам альянса в Восточной и Юго-Восточной Европе.

По мнению экспертов, судя по легенде учений, в НАТО начинают постепенно готовиться к реальности, в которой ВС Украины «потерпели поражение».

«На фоне контрнаступления ВСУ НАТО прорабатывает различные варианты, в том числе связанные с началом прямого противостояния с Россией», — указал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

Военно-воздушные учения НАТО в Германии

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Как полагает, в свою очередь, Сергей Ермаков, «по сути, речь идёт о поддержке наступления сухопутных сил».

«Это отработка по наземным целям, активизация противовоздушной обороны и элементов, которые позволяют достичь господства в воздухе. Сценарий явно предусматривает участие НАТО в крупномасштабном вооружённом конфликте в Европе», — считает эксперт.

«Cигнал для России»

Хотя немецкие власти и отрицают прямую связь учений с текущей ситуацией вокруг Украины, в официальном пресс-релизе о проведении манёвров говорится, что Air Defender 23 — реакция на российскую спецоперацию.

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Как сообщила немецкая газета Bild, Air Defender 23 «станет сигналом для России и президента Владимира Путина». Отмечается, что впервые об этих учениях заговорили ещё в 2018 году, однако провести их решили уже после начала спецоперации. Газета считает, что основная цель данных учений — демонстрация того, как способен отреагировать альянс на худшее развитие событий.

Впрочем, канцлер Германии Олаф Шольц выступил с утверждением, что эти манёвры якобы не приведут к обострению отношений между Россией и НАТО в регионе Балтийского моря. Как он отметил, у него «нет таких опасений», поскольку ВВС Германии «относятся к этому очень ответственно».

Впрочем, Евгений Семибратов охарактеризовал такие заявления как «крайне недальновидные», поскольку учения подобного масштаба со стороны НАТО в Европе в текущей политической ситуации являются «достаточно серьёзным шагом к обострению конфликта на Украине».

«Любые военные учения в непосредственной близости от зоны боевых действий можно расценивать как эскалацию. НАТО, несмотря на свои заявления о нейтральном статусе, является полноценной стороной конфликта. Говорить о том, что в блоке не стремятся эскалации, а сами манёвры не окажут никакого влияния на глобальную безопасность, некомпетентно. Конечно, это негативно повлияет на уровень стабильности в регионе, поскольку в Европе будет активно действовать большая натовская группировка сил», — рассуждает аналитик.

Протестные настроения

Стоит отметить, что за несколько дней до старта учений в немецких СМИ стали появляться сообщения о том, что Air Defender 23 нарушат спокойствие граждан и создадут хаос в авиасообщении. Так, телеканал Das Erste проинформировал, что жителям Германии нужно приготовиться к шуму, загрязнению окружающей среды миллионами литров топлива, а также отменам и задержкам рейсов. В германском профсоюзе авиадиспетчеров считают, что невозможно провести такие учения без ущерба для гражданской авиации ФРГ.

«Утопично предполагать, что можно проводить учения над Центральной Европой и что регулярное авиасообщение при этом будет продолжаться в обычном режиме. Министерство обороны, однако, пыталось поначалу внушить авиакомпаниям и пассажирам именно это. Нет, в таких учениях слишком много непредсказуемости, чтобы можно было так утверждать», — заявил председатель профсоюза Маттиас Маас.

В свою очередь, Йорг Майер, мэр немецкого Ягеля, который станет центром проведения Air Defender 23, заявил об отсутствии гарантий, что во время этих манёвров «в воздухе всё будет проходить в обычном режиме».

Военно-воздушная база Вунсторф в ФРГ

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10 июня DPA информировало, что против проведения манёвров Air Defender 23 в Германии выступили около 300 человек перед военно-воздушной базой Вунсторф, которая выступит локацией для материально-технического обеспечения во время учений. По данным агентства, протестная акция проходила под лозунгами «Практикуй мир, а не войну», «Долой оружие! Нет войне! Разоружение сейчас же!». Демонстранты также высказались за поиск дипломатических решений и прекращение конфликта на Украине.

По словам Сергея Ермакова, на фоне того, что Air Defender 23 «сопрягаются с контрнаступлением ВСУ», можно ожидать, что эти учения призваны в том числе оказать дополнительную поддержку украинским вооружённым силам, «причём не только психологическую».

«Неслучайно и то, что истребители F-16, поставки которых планируются на Украину, также будут задействованы в манёврах. Если сложить все эти факторы воедино, то становится ясно, что НАТО на самом деле реализует обширную антироссийскую стратегию, а учения — это один из её важных элементов», — заявил эксперт.