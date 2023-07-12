«Всё, что не жалко»: эксперты — о новом пакете военной помощи Киеву от ФРГ и немецкой бронетехнике

Берлин планирует передать ВСУ объём военной помощи на сумму почти €700 млн. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Германия поставит Киеву 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1A5, пять ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer, пусковые установки ЗРК Patriot, БПЛА Luna и другую военную продукцию. По мнению экспертов, новый пакет помощи ВСУ не изменит ситуацию на фронте. Кроме того, боевое применение немецкой техники в ходе так называемого контрнаступления не оправдало возложенных на неё надежд.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус на полях саммита НАТО в Вильнюсе сообщил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью почти €700 млн. Соответствующее заявление размещено на сайте бундесвера.

«Он (пакет военной помощи. — RT) отражает приоритеты Украины: противовоздушную оборону, танки, артиллерию. Стоимость пакета вильнюсского саммита составляет чуть менее €700 млн. С его помощью мы вносим важный вклад в укрепление способности Украины к упорному сопротивлению», — сказал Писториус.

На сайте Минобороны ФРГ говорится, что ВСУ получат 40 БМП Marder, 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пять ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer, пусковые установки ЗРК Patriot, 20 тыс. артиллерийских боеприпасов, заградительные мины, БПЛА Luna, средства разведки и защиты от беспилотников.

Германия является вторым после США поставщиком оружия киевскому режиму. С начала СВО Берлин официально одобрил передачу ВСУ военной продукции на €3,9 млрд. В совместном заявлении по итогам майской встречи украинского президента Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца сообщалось, что Германия выделила «более €11 млрд на 2023 год и последующий период» на военную помощь Украине.

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Помимо бронетехники, средств разведки и ПВО, Берлин обеспечивает украинских боевиков таким тяжёлым вооружением, как самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

Впрочем, в ходе контрнаступления ВСУ несут большие потери, в том числе техники немецкого производства. По данным Минобороны РФ, украинские формирования лишились 17 танков Leopard. Кроме того, на прошлой неделе российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил самоходку PzH 2000.

«Операторами БПЛА была вскрыта огневая позиция самоходного орудия ВСУ, замаскированная в лесополосе. Попадание барражирующего боеприпаса вызвало детонацию боекомплекта гаубицы, что привело к её полному уничтожению», — сообщило Минобороны РФ.

RT обсудил с экспертами новый пакет военной помощи ФРГ киевскому режиму, а также результаты применения немецкой техники против российской армии.

— Насколько серьёзным является пакет поставок ВСУ, объявленный бундесвером?

Кандидат военных наук Сергей Суворов:

— Несмотря на солидную сумму, складывается ощущение, что Германии, исходя из политических соображений, на саммите в Вильнюсе нужно было просто сделать громкое заявление.

Если разобраться, то ничего особо стоящего Берлин не передаёт. Особенно это касается Leopard 1, который был принят на вооружение ещё в 1963 году в противовес нашему советскому танку Т-55. Да, он модернизировался немцами, но вариант 1A5 мне трудно назвать современным. Тем более Leopard 1 давно не используются бундесвером. Его войска оснащаются различными модификациями Leopard 2.

Танк Leopard

© AP Photo/Martin Meissner

С БМП Marder примерно такая же история. Вряд ли противник получит современные версии этой машины. Скорее всего, Leopard 1 и Marder — это техника, которую немцы взяли с баз хранения у себя или в других странах. После этого она будет приведена в нормальное техническое состояние и отправлена ВСУ.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

— Германия никогда не была сторонницей вооружённого конфликта на Украине. Это не соответствовало её национальным интересам. Вместе с тем внешняя политика Берлина никогда не была самостоятельной и в значительной мере подчинялась американским интересам, хотя по мере сил Германия всегда пыталась отстаивать свою повестку дня.

Сейчас Германия превратилась в одного из главных помощников киевского режима и одновременно стремится отстаивать свои интересы. Я имею в виду, что ФРГ против вступления Киева в НАТО. В этом контексте объявление о пакете помощи напоминает своеобразный откуп. Шольц показывает, что он вместе с Украиной, но как бы просит не поднимать тему интеграции в альянс.

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Военный обозреватель Александр Хроленко:

— Запад достаточно давно отдаёт киевскому режиму всё, что не жалко. К тому же после холодной войны у стран НАТО остались весьма ограниченные производственные мощности для выпуска большого количества новой техники. Если же укронацисты получают что-то современное, то Запад чаще всего пытается таким образом испытать своё вооружение.

Германия, как и множество так называемых стран — доноров Украины, серьёзно истощила свои арсеналы. Развёртывание производства новых образцов требует крупных вложений и времени, а Киеву оружие необходимо здесь и сейчас и в больших количествах из-за стремления постоянно наступать на разных направлениях. В любом случае Украина вполне охотно принимает всё, что отдают её кураторы. Новый пакет помощи ФРГ выглядит солидно, но обстановку на фронте никак не поменяет.

— ВСУ достаточно широко применяют немецкую технику в ходе так называемого контрнаступления, которое началось в начале июня. Как показали себя немецкие бронемашины в зоне СВО?

Кандидат военных наук Сергей Суворов:

— Лично для меня ничего необычного не произошло. Во-первых, немецкая техника попала в руки плохо обученных экипажей. Это одна из главных причин её потерь. Во-вторых, те же Leopard и гаубицы PzH 2000 были в своё время сильно разрекламированы. У немецкой техники появился ореол едва ли не лучшей в мире. Такая работа PR-специалистов способствовала её продажам за рубеж. Однако до СВО с серьёзным противником немецкая техника не сталкивалась. Теперь это произошло, и опыт её применения трудно назвать удачным.

Например, Leopard продемонстрировал слабые качества по проходимости и защищённости. Не справились со своими задачами и тяжёлые инженерные машины, которые должны были в ходе контрнаступления ВСУ создать проходы через наши минные поля. Однако их тралы получили сильные повреждения. В целом много техники ВСУ было потеряно как раз при попытке преодолеть российские минные заграждения.

Кадры уничтожения самоходной гаубицы PzH 2000

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

— Немцы долго сопротивлялись тому, чтобы передавать режиму Зеленского свои танки и иную тяжёлую технику, осознавая, видимо, грядущий печальный исход и что их друзья американцы не хотят подставлять свои Abrams.

На самом деле Leopard за милую душу горели во время конфликтов на Ближнем Востоке. Например, турецкие Leopard спокойно подбивали курды из переносного вооружения.

В ходе так называемого контрнаступления главным врагом Leopard стали наши минные поля. Их не смогли преодолеть даже машины разграждения. Бронезащита, которой так хвастались немцы и украинцы, оказалась неустойчивой к поражению.

Выяснилось, что пространство под башней в лобовом профиле Leopard подвержено сильному разрушению. Попадания в бока, корму и в место, где находится дополнительная боеукладка, были критичными. Великолепно себя показали наши противотанковые ракеты, советские противотанковые мины ТМ-62, современные управляемые мины.

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Военный обозреватель Александр Хроленко:

— СВО показала, что немецкая, как и остальная западная техника, оказалась сильно переоценена. ВСУ и их спонсоры явно рассчитывали на другие результаты. Зеленский явно торопил военных перед саммитом в Вильнюсе, чтобы приехать туда и выпросить ещё больше помощи.

Между тем контрнаступление обернулось тяжёлыми потерями. Мне кажется, свою роль сыграла ещё и излишняя уверенность противника в том, что Leopard может радикально поменять обстановку. Однако хвалёные немецкие танки себя никак не проявили. Да, наверное, сказалась плохая подготовка украинских боевиков. Но важным фактором было техническое несовершенство Leopard и другой натовской техники. На мой взгляд, она имеет недостаточную подвижность, слишком массивна, её сложнее маскировать, она более заметна на местности, имеет многочисленные изъяны в плане защищённости.

Хорошую работу проделали наши минёры, разведчики, артиллеристы, операторы ПТУР, лётчики. Они на практике доказали, что при должной слаженности натовскую технику несложно обнаруживать и уничтожать.

— Сделают ли западные страны и ВСУ выводы по итогам неудачного боевого применения своих образцов?

Кандидат военных наук Сергей Суворов:

— Думаю, что натовские страны очень внимательно изучают опыт нынешнего вооружённого конфликта. На его основе наверняка будут созданы средства защиты от атак БПЛА, будет усилена противоминная защита. Однако, как мне представляется, проигрыш западной бронетехники, прежде всего танков, носит концептуальный характер.

САУ PzH 2000

© AP Photo/Efrem Lukatsky

Главной ошибкой было их чрезмерное утяжеление, что негативно сказалось на мобильности. В этом была своя логика — так Запад пытался защититься от наших кумулятивных, подкалиберных бронебойных снарядов и управляемых ракет. Также в натовских танках остался заряжающий, хотя мы его давно убрали, установив автомат заряжания.

Я бы сделал вывод, что наш концептуальный взгляд на бронетехнику оказался ближе к реальным боевым условиям. Тем не менее стоит понимать, что наши противники не будут ослаблять хватку, а значит, у наших ребят будет много тяжёлой работы на передовой. По имеющимся данным, ВСУ в этом году получат 250 танков, в том числе 120 Leopard.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

— Немецкая школа конструирования бронетехники утратила прежний лоск. Но наш противник учится на ошибках. Решить проблемы, свойственные Leopard, призван проект танка Panther KF51. Немцы символически возвращаются к нацистскому опыту, когда им удавалось разрабатывать довольно эффективные танки.

Скорее всего, немцы понимают, что танк не должен быть слишком тяжёлым, громоздким, иметь слабую подвижность и критические проблемы в бронезащите. Уже заявлено, что Panther KF51 будут передаваться ВСУ. Поэтому нашей стране необходимо серьёзно относиться к этому проекту.