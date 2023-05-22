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Министр обороны Венгрии: страны Европы истощили стратегические запасы, отдав оружие Киеву

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Европейская оборонная промышленность оказалась неподготовленной к поддержке Украины, теперь она изо всех сил пытается удовлетворить собственные потребности. Такое мнение выразил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки в интервью изданию Origo.
Министр обороны Венгрии: страны Европы истощили стратегические запасы, отдав оружие Киеву
  • globallookpress.com
  • © Andreas Gora

Министр отметил, что большинство крупных европейских государств рисковали собственной безопасностью и сокращали свои же стратегические запасы, чтобы передать украинцам боеприпасы, оружие и другую технику.

Как отмечал бывший заместитель командующего силами специальных операций украинской армии генерал Сергей Кривонос, страны НАТО неспособны произвести нужное для ВСУ количество боеприпасов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

Генсек блока также констатировал, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.

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