Страны НАТО неспособны произвести нужное для ВСУ количество боеприпасов, заявил в беседе с каналом Diaspora UA бывший заместитель командующего силами специальных операций украинской армии генерал Сергей Кривонос.

По его словам, солдаты ВСУ в день расходуют тысячи снарядов.

«Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство», — цитирует Кривоноса РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин ранее в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские боевики используют за сутки около 5 тыс. снарядов, а США только за месяц производят 15 тыс. снарядов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

Генсек блока также констатировал, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.