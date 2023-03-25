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Путин: ВСУ используют за сутки около 5 тысяч снарядов

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские боевики используют за сутки около 5 тыс. снарядов, а США только за месяц производят 15 тыс. снарядов.
Путин: ВСУ используют за сутки около 5 тысяч снарядов
  • РИА Новости

«Вот вы сказали про миллион снарядов, про поставку танков. Но смотрите: во-первых, миллион — это много или мало? Это очень приличное количество… Во-первых, в ведущих странах НАТО — скажем, в тех же Соединённых Штатах Америки, — исходя из тех источников, которыми мы располагаем, ежемесячно производится 14—15 тыс. снарядов… Вооружённые силы Украины, по подсчётам наших военных, используют за сутки боевых действий до 5 тыс. снарядов. А в Штатах 15 (тысяч) в месяц только производят», — сказал он.

Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди ранее сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

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