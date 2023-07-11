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В очередной пакет помощи Киеву от ФРГ войдут БМП Marder и Leopard 1

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Новый пакет помощи от ФРГ для Украины будет включать 40 БМП Marder и 25 танков старой модели Leopard 1.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны ФРГ, в списке также числятся две  стартовые установки ЗРК Patriot, пять ремонтно-эвакуационных бронемашин и 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.

При этом ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не будет поставлять на Украину кассетные боеприпасы, так как участвует в конвенции о запрещении таких вооружений.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.

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