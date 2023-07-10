Шольц заявил, что Германия не станет поставлять на Украину кассетные боеприпасы

Германия не будет поставлять на Украину кассетные боеприпасы, так как участвует в конвенции о запрещении таких вооружений, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Это суверенное решение Соединённых Штатов. Мы подписали международную конвенцию, которая запрещает нам применять такие боеприпасы, и поэтому мы от себя можем сказать, что не будем этого делать», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина дала гарантии Вашингтону, что якобы не будет применять получаемые кассетные снаряды на российской территории.

В Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что применение кассетных боеприпасов имеет серьёзные гуманитарные последствия на долгие годы вперёд.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.