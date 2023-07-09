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Украина гарантировала США, что не применит кассетные снаряды на российской территории

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина дала гарантии США, что якобы не будет применять получаемые кассетные снаряды на российской территории.
Украина гарантировала США, что не применит кассетные снаряды на российской территории
  • © AP Photo / Jacquelyn Martin

Как он заявил на брифинге, использование кассетных боеприпасов США Киевом будет ограничено рядом условий.

«Одно из них — это то, что они не будут применять их на российской территории, они будут применять их только на собственной территории, на которой у них будет мощный стимул ограничивать последствия для мирного населения, поскольку под угрозой будут находиться украинские граждане», — цитирует его ТАСС.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что поставка Киеву кассетных боеприпасов навредит мирным жителям Украины.

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