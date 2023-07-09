Украина гарантировала США, что не применит кассетные снаряды на российской территории
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Как он заявил на брифинге, использование кассетных боеприпасов США Киевом будет ограничено рядом условий.
«Одно из них — это то, что они не будут применять их на российской территории, они будут применять их только на собственной территории, на которой у них будет мощный стимул ограничивать последствия для мирного населения, поскольку под угрозой будут находиться украинские граждане», — цитирует его ТАСС.
Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что поставка Киеву кассетных боеприпасов навредит мирным жителям Украины.