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Депутат ЕП Уоллес: сильнее всего от поставок кассетных бомб Киеву пострадают украинцы

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Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что поставка Киеву кассетных боеприпасов навредит мирным жителям Украины.

Об этом он написал в Twitter.

«Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесёт больше страданий украинцам, чем кому-либо ещё», — говорится в сообщении.

Уоллес заявил, что ООН должна «вмешаться и остановить это безумие».

Ранее американские конгрессмены выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов.

Также коалиция по кассетным боеприпасам потрясена решением США поставить это оружие Украине.

При этом заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник грубо ответил депутату ФРГ Ральфу Штегнеру из-за критики поставок кассетных боеприпасов.

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