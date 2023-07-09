Узнать больше

Мельник грубо ответил депутату ФРГ Штегнеру из-за критики поставок кассетных боеприпасов

Короткая ссылка
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в грубой форме ответил депутату бундестага от СДПГ Ральфу Штегнеру и другим немецким политикам, раскритиковавшим поставки кассетных боеприпасов Украине.

Об этом он написал в Twitter.

«Идите к чёрту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие», — говорится в сообщении.

По словам Мельника, эти политики «понятия не имеют», о чём говорят.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес не поддержала решение США передать Киеву кассетные боеприпасы.

Также американские конгрессмены выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов.

Кроме того, сообщалось, что коалиция по кассетным боеприпасам потрясена решением США поставить это оружие Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить