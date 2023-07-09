Мельник грубо ответил депутату ФРГ Штегнеру из-за критики поставок кассетных боеприпасов
Об этом он написал в Twitter.
«Идите к чёрту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие», — говорится в сообщении.
По словам Мельника, эти политики «понятия не имеют», о чём говорят.
Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес не поддержала решение США передать Киеву кассетные боеприпасы.
Также американские конгрессмены выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов.
Кроме того, сообщалось, что коалиция по кассетным боеприпасам потрясена решением США поставить это оружие Украине.