Мельник грубо ответил депутату ФРГ Штегнеру из-за критики поставок кассетных боеприпасов

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в грубой форме ответил депутату бундестага от СДПГ Ральфу Штегнеру и другим немецким политикам, раскритиковавшим поставки кассетных боеприпасов Украине.

Об этом он написал в Twitter.

«Идите к чёрту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие», — говорится в сообщении.

По словам Мельника, эти политики «понятия не имеют», о чём говорят.

Ранее глава Минобороны Испании Маргарита Роблес не поддержала решение США передать Киеву кассетные боеприпасы.

Также американские конгрессмены выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов.

Кроме того, сообщалось, что коалиция по кассетным боеприпасам потрясена решением США поставить это оружие Украине.