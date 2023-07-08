Глава Минобороны Испании не поддержала решение США передать Киеву кассетные боеприпасы

Министр обороны Испании Маргарита Роблес не поддержала решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов.

«Испания не разделяет это решение... Мы против отправки кассетных боеприпасов», — цитирует её газета Vanguardia.

Она отметила, что власти Испании «исходят из своих твёрдых обязательств перед Украиной, но также твёрдо придерживаются того, что определённые виды оружия и боеприпасов не могут поставляться ни при каких обстоятельствах».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, несмотря на решение властей США передать Киеву кассетные боеприпасы.