Глава Минобороны Испании не поддержала решение США передать Киеву кассетные боеприпасы
- AFP
- © Borja Puig de la Bellacasa / LA MONCLOA
«Испания не разделяет это решение... Мы против отправки кассетных боеприпасов», — цитирует её газета Vanguardia.
Она отметила, что власти Испании «исходят из своих твёрдых обязательств перед Украиной, но также твёрдо придерживаются того, что определённые виды оружия и боеприпасов не могут поставляться ни при каких обстоятельствах».
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, несмотря на решение властей США передать Киеву кассетные боеприпасы.