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Глава Минобороны Испании не поддержала решение США передать Киеву кассетные боеприпасы

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес не поддержала решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов.
Глава Минобороны Испании не поддержала решение США передать Киеву кассетные боеприпасы
  • AFP
  • © Borja Puig de la Bellacasa / LA MONCLOA

«Испания не разделяет это решение... Мы против отправки кассетных боеприпасов», — цитирует её газета Vanguardia.

Она отметила, что власти Испании «исходят из своих твёрдых обязательств перед Украиной, но также твёрдо придерживаются того, что определённые виды оружия и боеприпасов не могут поставляться ни при каких обстоятельствах».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, несмотря на решение властей США передать Киеву кассетные боеприпасы.

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