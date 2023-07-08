Сунак: Британия продолжит поддерживать Киев, несмотря на передачу кассетных бомб

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, несмотря на решение властей США передать Киеву кассетные боеприпасы.

«Мы продолжим вносить свой вклад в поддержку Украины... как мы это делали ранее, поставляя тяжёлые боевые танки и дальнобойное оружие», — приводит слова Сунака телеканал Sky News.

7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину.