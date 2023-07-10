В МККК заявили, что применение кассетных снарядов имеет серьёзные гуманитарные последствия

В Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что применение кассетных боеприпасов имеет серьёзные гуманитарные последствия на долгие годы вперёд.

Об этом РИА Новости сказала пресс-секретарь организации Фатима Сатор.

«Независимо от того, где применяется это оружие, оно имеет серьёзные гуманитарные последствия для общин на долгие годы вперёд», — подчеркнула она.

Сатор отметила, что кассетные боеприпасы опасны для детей, которые могут принять их за игрушки. Кроме того, этот вид оружия убивает и калечит без разбора, добавила она.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.