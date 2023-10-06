Лидера АдГ в Баварии укололи в руку иглой с неизвестным веществом
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Как сообщается на сайте партии, об этом говорится в письме врача, которое предоставила клиника Ингольштадта.
«Было подтверждено, что обследование, проведённое федеральному представителю Тино Хрупаллу, выявило «укол иглы в правое плечо». Кроме того, произошло внутримышечное заражение пока неизвестным веществом», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что судебно-токсикологическая экспертиза продолжается.
Ранее председателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла госпитализировали после «инцидента» в Баварии.