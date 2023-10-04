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Глава «Альтернативы для Германии» Хрупалла госпитализирован после «инцидента»

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Председатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла госпитализирован после «инцидента» в Баварии.
Глава «Альтернативы для Германии» Хрупалла госпитализирован после «инцидента»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает портал Focus.

«Инцидент» произошёл на мероприятии предвыборной кампании АдГ в Ингольштадте.

Сама партия заявляет о нападении на политика. Состояние здоровья Хрупаллы не уточняется.

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