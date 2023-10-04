Глава «Альтернативы для Германии» Хрупалла госпитализирован после «инцидента»
Председатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла госпитализирован после «инцидента» в Баварии.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает портал Focus.
«Инцидент» произошёл на мероприятии предвыборной кампании АдГ в Ингольштадте.
Сама партия заявляет о нападении на политика. Состояние здоровья Хрупаллы не уточняется.
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