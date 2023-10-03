«Не делаем ничего тайно»: Сербия ответила на претензии по поводу войск на границе с Косовом

Все перемещения Вооружённых сил Сербии внутри своих границ не должны волновать представителей международного сообщества, заявил министр обороны республики Милош Вучевич. Ситуация на севере мятежного края осложнилась после инцидента с перестрелкой между косовскими силовиками и сербами, жертвами которого стали несколько человек. Между тем, как указывают аналитики, действия официального Белграда абсолютно легитимны. В то же время эксперты отмечают, что в рамках данного инцидента международное сообщество вновь пытается оказать давление на Сербию, в том числе из-за её позиции по Украине.

Все передвижения Вооружённых сил Сербии на территории страны выполняются в соответствии с её законами, не противоречат резолюции 1244 Совбеза ООН и не должны беспокоить международное сообщество. Об этом заявил министр обороны республики Милош Вучевич.

«Как такое возможно, что сегодня присутствие сербской армии на позициях административной линии с Косовом и Метохией кого-то беспокоит? Что произошло и что напугало кого-то в так называемом международном сообществе? Повторяю, ни одно действие сербской армии с 1999 года не вело и не привело к нарушению ни Кумановского военно-технического соглашения, ни резолюции 1244 СБ ООН», — приводит слова Вучевича ТАСС.

Сербский министр добавил, что у Белграда «нет проблем» с работой миссии Сил НАТО для Косова (KFOR) и с комиссией ЕС в области верховенства закона.

«У нас нет проблем с привлечением большего числа людей для развёртывания дополнительных сил KFOR в районе проживания сербов в Косове и Метохии, а также по всему Косову и Метохии. Вся деятельность сербской армии определяется действующими законами нашей страны. Мы не делаем ничего тайно. Мы ежедневно взаимодействуем с KFOR, уважаем международное право и подписанные соглашения. О наших любых возможных действиях было бы заранее объявлено, они были бы видны и заметны», — сказал Вучевич.

Новая эскалация

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на полях неформального заседания глав МИД стран Евросоюза в Киеве заявила, что Сербия должна сократить численность своих сил, развёрнутых у границ мятежного края.

«Между Сербией и Косовом не должно быть дальнейшей эскалации. Должен продолжаться политический процесс. И в этой связи я также призываю Сербию уменьшить количество войск на границе», — заявила она.

KFOR

© AP Photo/Dejan Simicevic

Сократить численность сербских военных на границе с частично признанной республикой призывали и в США.

Ситуация между Косовом и Сербией обострилась после инцидента 24 сентября. Тогда глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что вооружённые люди в масках напали на полицейских на севере края якобы при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции.

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В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич утверждает, что косовские силовики убили трёх сербов и ранили ещё двух человек. Вучич также обвинил KFOR в потворствовании Приштине и заявил, что представители миссии помогали силовикам Косова в операции против местных сербов. По его словам, после данного инцидента Белград никогда не признает независимость края.

Совет НАТО, со своей стороны, разрешил использовать в Косове дополнительные силы в рамках миссии KFOR для стабилизации ситуации.

Стоит отметить, что начальник Генштаба ВС Сербии Милан Мойсилович 2 октября заявил, что число военных на границе с Косовом и Метохией уже было сокращено в два раза — до 4,5 тыс. человек.

Мойсилович добавил, что в связи с этим он не видит оснований для критических комментариев от официальных лиц США и ЕС.

Сербский лидер Александр Вучич впоследствии указал, что Белград хочет видеть больше сил KFOR на севере края — для обеспечения безопасности проживающих там сербов.

«Нам не нужны никакие войны, никакие столкновения. Наоборот, мы хотим видеть, и я это подчёркиваю, большее присутствие KFOR в Косове, особенно на севере. Мы надеемся, что это будет один из способов обеспечить безопасность сербов на севере Косова», — приводит его слова ТАСС.

Вучич также пообещал привлечь к ответственности виновных в перестрелке в Косове, если они находятся на территории Сербии.

Сдерживание Приштины

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв в разговоре с RT напомнил, что Белград не признаёт независимость Косова и исходит из этого в своих действиях в отношении мятежного края.

«Сербские власти считают Косово частью республики и поэтому имеют все основания перемещать по своей территории технику, куда ей вздумается. С учётом того, что обстановка около административной границы Косова периодически накаляется, техника там — это хорошее средство сдерживания», — считает эксперт.

Он также указал, что край по-прежнему не является международно признанным государством или членом ООН.

Президент Сербии Александр Вучич

© AP Photo/Darko Vojinovic

«Германия, которая является одним из главных спонсоров Косова, находится в меньшинстве», — отметил Трухачёв в беседе с RT.

Однако на данный момент ситуация между Приштиной и Белградом вряд ли выйдет из-под контроля, так как покровители косовских властей не заинтересованы в новом конфликте в Европе, пока не решён украинский вопрос, говорит аналитик.

«Пока что Приштине добро на ведение агрессивных действий против Сербии не дали. Другое дело, что всё это — ритуальные заявления, призванные лишний раз напомнить сербским властям, что Германия и большинство стран Евросоюза Косово признают», — пояснил Трухачёв.

Профессор МГИМО Елена Пономарёва в разговоре с RT также указала, что Сербия не нарушала границ Косова, имея право перемещать войска внутри своих границ.

«Суверенное государство совершенно спокойно может заниматься передислокацией собственной армии на своей территории, что и делает Сербия. Страны, утверждающие обратное, вмешиваются в её внутренние дела. Давление на сербские власти осуществляется только за их позицию по поводу украинского кризиса», — полагает Пономарёва.

По её словам, позиция Сербии является абсолютно легитимной, что не исключает участия в урегулировании ситуации такие структуры, как ЕС и НАТО, чтобы снизить напряжённость. Однако ситуация в Косове и Метохии по-прежнему обострена, констатировала эксперт.

«По сути, это, наверное, самый серьёзный конфликт с 2011 года между приштинскими властями, которые курируются Вашингтоном и Брюсселем, с одной стороны, и Белградом и сербскими гражданами, которые проживают в северных муниципалитетах Косова — с другой. Ситуация осложняется тем, что руководство края публично заявляет о планах провести карательные операции против населения сербских территорий», — отметила Елена Пономарёва.

При этом единогласного осуждения действий правительства Альбина Курти со стороны Запада не наблюдается, а значит спонсоры Приштины одобряют такой курс в отношении сербов, отметила политолог.

«Есть опасения относительно того, что действительно будут развёрнуты военные подразделения косовского спецназа и будут новые жертвы, и депортация сербов из мест их проживания в Косове и Метохии. Этот вариант не следует исключать, поэтому те учения, которые проводит сербская армия рядом с административными границами — это некий элемент сдерживания такой агрессивной политики Приштины», — заключила эксперт.