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«Не делаем ничего тайно»: Сербия ответила на претензии по поводу войск на границе с Косовом

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Александр Карпов, Владимир Дуюн
Все перемещения Вооружённых сил Сербии внутри своих границ не должны волновать представителей международного сообщества, заявил министр обороны республики Милош Вучевич. Ситуация на севере мятежного края осложнилась после инцидента с перестрелкой между косовскими силовиками и сербами, жертвами которого стали несколько человек. Между тем, как указывают аналитики, действия официального Белграда абсолютно легитимны. В то же время эксперты отмечают, что в рамках данного инцидента международное сообщество вновь пытается оказать давление на Сербию, в том числе из-за её позиции по Украине.
«Не делаем ничего тайно»: Сербия ответила на претензии по поводу войск на границе с Косовом
  • © AP Photo/Marjan Vucetic

Все передвижения Вооружённых сил Сербии на территории страны выполняются в соответствии с её законами, не противоречат резолюции 1244 Совбеза ООН и не должны беспокоить международное сообщество. Об этом заявил министр обороны республики Милош Вучевич.

«Как такое возможно, что сегодня присутствие сербской армии на позициях административной линии с Косовом и Метохией кого-то беспокоит? Что произошло и что напугало кого-то в так называемом международном сообществе? Повторяю, ни одно действие сербской армии с 1999 года не вело и не привело к нарушению ни Кумановского военно-технического соглашения, ни резолюции 1244 СБ ООН», — приводит слова Вучевича ТАСС.

Сербский министр добавил, что у Белграда «нет проблем» с работой миссии Сил НАТО для Косова (KFOR) и с комиссией ЕС в области верховенства закона.

«У нас нет проблем с привлечением большего числа людей для развёртывания дополнительных сил KFOR в районе проживания сербов в Косове и Метохии, а также по всему Косову и Метохии. Вся деятельность сербской армии определяется действующими законами нашей страны. Мы не делаем ничего тайно. Мы ежедневно взаимодействуем с KFOR, уважаем международное право и подписанные соглашения. О наших любых возможных действиях было бы заранее объявлено, они были бы видны и заметны», — сказал Вучевич.

Новая эскалация 

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на полях неформального заседания глав МИД стран Евросоюза в Киеве заявила, что Сербия должна сократить численность своих сил, развёрнутых у границ мятежного края.

«Между Сербией и Косовом не должно быть дальнейшей эскалации. Должен продолжаться политический процесс. И в этой связи я также призываю Сербию уменьшить количество войск на границе», — заявила она.

  • KFOR
  • © AP Photo/Dejan Simicevic

Сократить численность сербских военных на границе с частично признанной республикой призывали и в США.

Ситуация между Косовом и Сербией обострилась после инцидента 24 сентября. Тогда глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что вооружённые люди в масках напали на полицейских на севере края якобы при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции.

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В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич утверждает, что косовские силовики убили трёх сербов и ранили ещё двух человек. Вучич также обвинил KFOR в потворствовании Приштине и заявил, что представители миссии помогали силовикам Косова в операции против местных сербов. По его словам, после данного инцидента Белград никогда не признает независимость края.

Совет НАТО, со своей стороны, разрешил использовать в Косове дополнительные силы в рамках миссии KFOR для стабилизации ситуации.

Стоит отметить, что начальник Генштаба ВС Сербии Милан Мойсилович 2 октября заявил, что число военных на границе с Косовом и Метохией уже было сокращено в два раза — до 4,5 тыс. человек.

Мойсилович добавил, что в связи с этим он не видит оснований для критических комментариев от официальных лиц США и ЕС.

Сербский лидер Александр Вучич впоследствии указал, что Белград хочет видеть больше сил KFOR на севере края — для обеспечения безопасности проживающих там сербов.

«Нам не нужны никакие войны, никакие столкновения. Наоборот, мы хотим видеть, и я это подчёркиваю, большее присутствие KFOR в Косове, особенно на севере. Мы надеемся, что это будет один из способов обеспечить безопасность сербов на севере Косова», — приводит его слова ТАСС.

Вучич также пообещал привлечь к ответственности виновных в перестрелке в Косове, если они находятся на территории Сербии.

Сдерживание Приштины

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв в разговоре с RT напомнил, что Белград не признаёт независимость Косова и исходит из этого в своих действиях в отношении мятежного края.

«Сербские власти считают Косово частью республики и поэтому имеют все основания перемещать по своей территории технику, куда ей вздумается. С учётом того, что обстановка около административной границы Косова периодически накаляется, техника там — это хорошее средство сдерживания», — считает эксперт.

Он также указал, что край по-прежнему не является международно признанным государством или членом ООН.

  • Президент Сербии Александр Вучич
  • © AP Photo/Darko Vojinovic

«Германия, которая является одним из главных спонсоров Косова, находится в меньшинстве», — отметил Трухачёв в беседе с RT.

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Однако на данный момент ситуация между Приштиной и Белградом вряд ли выйдет из-под контроля, так как покровители косовских властей не заинтересованы в новом конфликте в Европе, пока не решён украинский вопрос, говорит аналитик.

«Пока что Приштине добро на ведение агрессивных действий против Сербии не дали. Другое дело, что всё это — ритуальные заявления, призванные лишний раз напомнить сербским властям, что Германия и большинство стран Евросоюза Косово признают», — пояснил Трухачёв.

Профессор МГИМО Елена Пономарёва в разговоре с RT также указала, что Сербия не нарушала границ Косова, имея право перемещать войска внутри своих границ.

«Суверенное государство совершенно спокойно может заниматься передислокацией собственной армии на своей территории, что и делает Сербия. Страны, утверждающие обратное, вмешиваются в её внутренние дела. Давление на сербские власти осуществляется только за их позицию по поводу украинского кризиса», — полагает Пономарёва.

По её словам, позиция Сербии является абсолютно легитимной, что не исключает участия в урегулировании ситуации такие структуры, как ЕС и НАТО, чтобы снизить напряжённость. Однако ситуация в Косове и Метохии по-прежнему обострена, констатировала эксперт.

«По сути, это, наверное, самый серьёзный конфликт с 2011 года между приштинскими властями, которые курируются Вашингтоном и Брюсселем, с одной стороны, и Белградом и сербскими гражданами, которые проживают в северных муниципалитетах Косова — с другой. Ситуация осложняется тем, что руководство края публично заявляет о планах провести карательные операции против населения сербских территорий», — отметила Елена Пономарёва.

При этом единогласного осуждения действий правительства Альбина Курти со стороны Запада не наблюдается, а значит спонсоры Приштины одобряют такой курс в отношении сербов, отметила политолог.

«Есть опасения относительно того, что действительно будут развёрнуты военные подразделения косовского спецназа и будут новые жертвы, и депортация сербов из мест их проживания в Косове и Метохии. Этот вариант не следует исключать, поэтому те учения, которые проводит сербская армия рядом с административными границами — это некий элемент сдерживания такой агрессивной политики Приштины», — заключила эксперт.

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