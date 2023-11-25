«Чрезвычайно опасные последствия»: как развивается ситуация с украинскими фурами на границах с Польшей и Словакией
В Европе продолжаются протесты из-за ситуации с украинскими перевозчиками
- Польско-украинская граница, 23 ноября
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- © Dominika Zarzycka/NurPhoto
Очередь из фур, скопившихся на польско-украинской границе из-за непрекращающейся забастовки перевозчиков из Польши, приближается к 4 тыс., завил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии интернет-изданию «Украинская правда».
«Ситуация на границе с Польшей остаётся непростой. В настоящее время заблокированы четыре пункта пропуска, в сторону Украины в очереди находятся примерно 3,7 тыс. грузовиков», — сказал Демченко, добавив, что на границе со Словакией движение грузовиков пока не заблокировано, однако нагрузка на этом направлении увеличилась.
«После непродолжительного блокирования на границе со Словакией интенсивность движения остаётся такой, как и раньше. Но из-за действий, которые совершаются на территории Польши, грузопоток вырос. Очередь составляет около 400 грузовиков», — уточнил Демченко.
Официальный представитель Госпогранслужбы Украины напомнил, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной, а 23 ноября — четвёртый. Забастовщики требуют отменить льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам, а также восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта. Кроме того, они требуют аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям Украины после 24 февраля 2022 года.
Водители украинских грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Как заявил украинский посол в Польше Василий Зварыч на своей странице в Facebook*, с начала транспортной блокады на границе уже умерли два водителя из Украины. В связи с этим Киев направил Варшаве ноту протеста, «требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств».
В свою очередь, представитель местной полиции Ева Чиж сообщила польскому информагентству РАР, что на одном из КПП очередь большегрузов растянулась на 48 км, время ожидания на польско-украинской границе может составлять до 200 часов.
Взаимный ущерб
Ориентировочно прямые потери украинской экономики от блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей уже составляют более €400 млн, говорится в информации, размещённой на сайте Федерации работодателей Украины.
«Если же считать непрямые потери — штрафы и неустойки в отношении украинских экспортёров за срывы контрактных обязательств, отказ от заключения контрактов с украинскими контрагентами на новый год и так далее, то они, очевидно, измеряются в миллиардах евро», — говорится в заявлении структуры.
Отмечается также, что возникшая ситуация «носит чрезвычайно опасные последствия» для экономики и национальной безопасности Украины.
«Требования польских бастующих носят дерзкий характер и нарушают обязательства Польши в соответствии с международными договорами, а иногда являются прямым вмешательством во внутренние дела Украины и дискриминационными», — подчёркивается в пресс-релизе федерации.
Кроме того, на Украине считают, что пример «беспрецедентной блокировки» на польско-украинской границе стал заразительным для Словакии, Чехии, Венгрии и Литвы, которые ранее вместе с Ассоциацией грузоперевозчиков Польши направили руководству Евросоюза совместное заявление с призывом расторгнуть транспортное соглашение с Украиной или внести в него существенные изменения из-за неравных конкурентных условий, которое оно создаёт.
- Здание Еврокомиссии
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В свою очередь, СМИ Словакии распространили информацию, что Министерство транспорта страны поддержало требование автоперевозчиков республики и других государств, граничащих с Украиной, однако, по их данным, словацкие власти выступают против блокады активистами проезда грузовиков на словацко-украинской границе.
Со своей стороны, Федерация работодателей Украины вместе с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков страны направили письма руководству Евросоюза, в том числе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, с просьбой помочь разобраться с возникшими проблемами.
Однако ЕК отказалась вмешиваться в ситуацию. Как заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Адальберт Янз, задача Брюсселя — лишь «содействовать дискуссии» между Варшавой и Киевом по вопросу блокировок пунктов пропуска на польско-украинской границе.
При этом из-за пограничных проблем лишается прибыли не только Украина, но и сама Польша. По данным РИА Новости, основанных на информации украинской статслужбы, прямые потери обеих стран могут составить порядка €559 млн в месяц, если торговля между ними полностью остановится из-за забастовок польских перевозчиков. Кроме того, согласно расчётам агентства, немалые потери может понести и словацко-украинская торговля, если забастовки в Словакии возобновятся и продолжатся. Суммарно ущерб может достичь €92,6 млн в месяц.
«Из-за недальновидности Брюсселя»
Как отметил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, ситуация с протестующими перевозчиками на границе с Украиной возникла «из-за недальновидности Брюсселя».
«Проблема создана европейским руководством, которое, предоставив Киеву помощь в виде крайне выгодных льгот на перевозки товаров в ЕС после начала СВО, очевидно, не позаботилось об интересах европейских транспортных компаний. Многие польские фирмы, в частности, уже на грани разорения, их обороты сильно сократились. Согласно украинско-европейским договорённостям, условия должны быть пересмотрены летом 2024 года, но надо понимать, что польские транспортные компании до этого времени просто не доживут. А Брюссель довольно жёстко отказывается от пересмотра предоставленных Украине льгот», — сказал эксперт в беседе с RT.
Как пояснил Неменский, именно Польша является «основным хабом» для транспортировки товаров и грузов из Европы на Украину и наоборот.
«Основная проблема в связи с этим возникает у поляков, но словаков это тоже касается, как и других пограничных государств: из-за льготных условий, предоставленных ЕС украинским перевозчикам, с ними не могут конкурировать компании других стран Центральной Европы. К тому же в Польше сейчас достаточно сложная политическая ситуация: к власти может прийти оппозиция, поэтому Варшава не решается жёстко разгонять забастовщиков или идти на очередной конфликт с руководством Евросоюза», — пояснил эксперт.
Аналогичной точки зрения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. Она также считает, что коренной причиной «таможенной торговой войны» между Польшей и Украиной стало прошлогоднее решение ЕС.
«Согласно этому документу, сняты все ограничения на транспортные перевозки из Украины. Если раньше устанавливались определённые квоты, требовалось получение лицензии, то в 2022 году все эти условия были сняты, поскольку Брюссель хотел срочно помочь украинской экономике», — сказала эксперт в комментарии RT.
При этом решение словацких властей, которые, судя по сообщениям СМИ, поддержали требование автоперевозчиков своей и ряда других стран, граничащих с Украиной, подтверждает, что после парламентских выборов Братислава стала «более национально ориентированной», полагает Федосова.
«Дурной пример заразителен, как считают на Украине. Словакия начинает менее снисходительно относиться к украинской стороне. Если раньше, на протяжении последнего года, все практически заглядывали Киеву в рот, то теперь ситуация меняется. Однако демонстративно откатывать всё назад Брюсселю кажется неприлично и неудобно после громких проукраинских лозунгов. Но то, что сейчас происходит, — это максимизация убытков», — считает аналитик.
- Заседание Еврокомиссии
- Gettyimages.ru
- © Philipp von Ditfurth/picture alliance
Со стороны ЕС самым логичным решением могло бы стать лицензирование украинских перевозчиков, полагает Федосова. По её мнению, для урегулирования ситуации необходимо возобновить и вновь установить квоту, но более выгодную для Украины, чем та, которая у неё была до 24 февраля 2022 года.
«Тем самым Брюссель пошёл бы навстречу польским забастовщикам и недовольным в других странах Центральной Европы. Иначе эта ситуация может разрастись, и словацкие протестующие уже в полную силу присоединятся к польским. Ведь у них перед глазами будет не самый положительный пример того, как ЕС действует по отношению к странам — членам содружества в противовес государству, которое в Евросоюз не входит. И здесь уже встаёт ещё более ярко политический вопрос: с какой стати наиболее благоприятный режим перевозок установлен именно для Украины. На этом фоне отношения между Киевом с одной стороны и Варшавой с Братиславой — с другой будут всё более явно трещать по швам», — заключила Федосова.
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