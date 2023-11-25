«Чрезвычайно опасные последствия»: как развивается ситуация с украинскими фурами на границах с Польшей и Словакией

Очередь из фур, скопившихся на польско-украинской границе из-за непрекращающейся забастовки перевозчиков из Польши, приближается к 4 тыс. грузовиков, сообщили в Госпогранслужбе Украины. По данным ведомства, в настоящее время заблокированы четыре пункта пропуска. Как сообщает Федерация работодателей Украины, ориентировочно прямые потери экономики страны от блокады на границе составляют более €400 млн. В ведомстве добавили, что после аналогичных блокировок на границе со Словакией интенсивность движения остаётся прежней, но из-за ситуации на территории Польши «грузопоток вырос» и образовалась очередь из фур. По мнению экспертов, из-за отказа ЕС урегулировать сложившуюся ситуацию приграничная обстановка будет лишь накаляться, что позднее может крайне негативно отразиться на отношениях Киева с Варшавой и Братиславой.

Очередь из фур, скопившихся на польско-украинской границе из-за непрекращающейся забастовки перевозчиков из Польши, приближается к 4 тыс., завил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии интернет-изданию «Украинская правда».

«Ситуация на границе с Польшей остаётся непростой. В настоящее время заблокированы четыре пункта пропуска, в сторону Украины в очереди находятся примерно 3,7 тыс. грузовиков», — сказал Демченко, добавив, что на границе со Словакией движение грузовиков пока не заблокировано, однако нагрузка на этом направлении увеличилась.

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«После непродолжительного блокирования на границе со Словакией интенсивность движения остаётся такой, как и раньше. Но из-за действий, которые совершаются на территории Польши, грузопоток вырос. Очередь составляет около 400 грузовиков», — уточнил Демченко.

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины напомнил, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной, а 23 ноября — четвёртый. Забастовщики требуют отменить льготы, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам, а также восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта. Кроме того, они требуют аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям Украины после 24 февраля 2022 года.

Водители украинских грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Как заявил украинский посол в Польше Василий Зварыч на своей странице в Facebook*, с начала транспортной блокады на границе уже умерли два водителя из Украины. В связи с этим Киев направил Варшаве ноту протеста, «требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств».

В свою очередь, представитель местной полиции Ева Чиж сообщила польскому информагентству РАР, что на одном из КПП очередь большегрузов растянулась на 48 км, время ожидания на польско-украинской границе может составлять до 200 часов.

Взаимный ущерб

Ориентировочно прямые потери украинской экономики от блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей уже составляют более €400 млн, говорится в информации, размещённой на сайте Федерации работодателей Украины.

«Если же считать непрямые потери — штрафы и неустойки в отношении украинских экспортёров за срывы контрактных обязательств, отказ от заключения контрактов с украинскими контрагентами на новый год и так далее, то они, очевидно, измеряются в миллиардах евро», — говорится в заявлении структуры.

Отмечается также, что возникшая ситуация «носит чрезвычайно опасные последствия» для экономики и национальной безопасности Украины.

«Требования польских бастующих носят дерзкий характер и нарушают обязательства Польши в соответствии с международными договорами, а иногда являются прямым вмешательством во внутренние дела Украины и дискриминационными», — подчёркивается в пресс-релизе федерации.

Кроме того, на Украине считают, что пример «беспрецедентной блокировки» на польско-украинской границе стал заразительным для Словакии, Чехии, Венгрии и Литвы, которые ранее вместе с Ассоциацией грузоперевозчиков Польши направили руководству Евросоюза совместное заявление с призывом расторгнуть транспортное соглашение с Украиной или внести в него существенные изменения из-за неравных конкурентных условий, которое оно создаёт.

Здание Еврокомиссии

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В свою очередь, СМИ Словакии распространили информацию, что Министерство транспорта страны поддержало требование автоперевозчиков республики и других государств, граничащих с Украиной, однако, по их данным, словацкие власти выступают против блокады активистами проезда грузовиков на словацко-украинской границе.

Со своей стороны, Федерация работодателей Украины вместе с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков страны направили письма руководству Евросоюза, в том числе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, с просьбой помочь разобраться с возникшими проблемами.

Однако ЕК отказалась вмешиваться в ситуацию. Как заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Адальберт Янз, задача Брюсселя — лишь «содействовать дискуссии» между Варшавой и Киевом по вопросу блокировок пунктов пропуска на польско-украинской границе.

При этом из-за пограничных проблем лишается прибыли не только Украина, но и сама Польша. По данным РИА Новости, основанных на информации украинской статслужбы, прямые потери обеих стран могут составить порядка €559 млн в месяц, если торговля между ними полностью остановится из-за забастовок польских перевозчиков. Кроме того, согласно расчётам агентства, немалые потери может понести и словацко-украинская торговля, если забастовки в Словакии возобновятся и продолжатся. Суммарно ущерб может достичь €92,6 млн в месяц.

«Из-за недальновидности Брюсселя»

Как отметил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, ситуация с протестующими перевозчиками на границе с Украиной возникла «из-за недальновидности Брюсселя».

«Проблема создана европейским руководством, которое, предоставив Киеву помощь в виде крайне выгодных льгот на перевозки товаров в ЕС после начала СВО, очевидно, не позаботилось об интересах европейских транспортных компаний. Многие польские фирмы, в частности, уже на грани разорения, их обороты сильно сократились. Согласно украинско-европейским договорённостям, условия должны быть пересмотрены летом 2024 года, но надо понимать, что польские транспортные компании до этого времени просто не доживут. А Брюссель довольно жёстко отказывается от пересмотра предоставленных Украине льгот», — сказал эксперт в беседе с RT.

Как пояснил Неменский, именно Польша является «основным хабом» для транспортировки товаров и грузов из Европы на Украину и наоборот.

«Основная проблема в связи с этим возникает у поляков, но словаков это тоже касается, как и других пограничных государств: из-за льготных условий, предоставленных ЕС украинским перевозчикам, с ними не могут конкурировать компании других стран Центральной Европы. К тому же в Польше сейчас достаточно сложная политическая ситуация: к власти может прийти оппозиция, поэтому Варшава не решается жёстко разгонять забастовщиков или идти на очередной конфликт с руководством Евросоюза», — пояснил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. Она также считает, что коренной причиной «таможенной торговой войны» между Польшей и Украиной стало прошлогоднее решение ЕС.

«Согласно этому документу, сняты все ограничения на транспортные перевозки из Украины. Если раньше устанавливались определённые квоты, требовалось получение лицензии, то в 2022 году все эти условия были сняты, поскольку Брюссель хотел срочно помочь украинской экономике», — сказала эксперт в комментарии RT.

При этом решение словацких властей, которые, судя по сообщениям СМИ, поддержали требование автоперевозчиков своей и ряда других стран, граничащих с Украиной, подтверждает, что после парламентских выборов Братислава стала «более национально ориентированной», полагает Федосова.

«Дурной пример заразителен, как считают на Украине. Словакия начинает менее снисходительно относиться к украинской стороне. Если раньше, на протяжении последнего года, все практически заглядывали Киеву в рот, то теперь ситуация меняется. Однако демонстративно откатывать всё назад Брюсселю кажется неприлично и неудобно после громких проукраинских лозунгов. Но то, что сейчас происходит, — это максимизация убытков», — считает аналитик.

Заседание Еврокомиссии

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Со стороны ЕС самым логичным решением могло бы стать лицензирование украинских перевозчиков, полагает Федосова. По её мнению, для урегулирования ситуации необходимо возобновить и вновь установить квоту, но более выгодную для Украины, чем та, которая у неё была до 24 февраля 2022 года.

«Тем самым Брюссель пошёл бы навстречу польским забастовщикам и недовольным в других странах Центральной Европы. Иначе эта ситуация может разрастись, и словацкие протестующие уже в полную силу присоединятся к польским. Ведь у них перед глазами будет не самый положительный пример того, как ЕС действует по отношению к странам — членам содружества в противовес государству, которое в Евросоюз не входит. И здесь уже встаёт ещё более ярко политический вопрос: с какой стати наиболее благоприятный режим перевозок установлен именно для Украины. На этом фоне отношения между Киевом с одной стороны и Варшавой с Братиславой — с другой будут всё более явно трещать по швам», — заключила Федосова.

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