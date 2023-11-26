Зеленский заявил о сложностях на границе из-за Польши

Украина испытывает сложности на границе из-за действий соседей, заявил Владимир Зеленский.

«У нас есть сложности на границе... Я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план», — цитирует его УНИАН.

По словам Зеленского, чиновники работают в этом направлении, однако ситуацию на границе спровоцировали «какие-то новые вопросы».

Ранее сообщалось, что польские перевозчики на границе перекрыли поставку важных военных грузов Украине.

Замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире новостного телемарафона заявил о перебоях с поставками топлива на фоне перекрытия границы с Польшей.

Мэр Львова Андрей Садовой потребовал от Польши прекратить «позорную блокаду» и «вернуться к реальности».