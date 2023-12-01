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На украино-польской границе в очереди стоят 2100 грузовиков

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Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире украинского телеканала «Рада» заявил, что на украино-польской границе в очереди стоят 2,1 тыс. грузовиков.
На украино-польской границе в очереди стоят 2100 грузовиков
  • AFP
  • © Wojtek Radwanski

«По состоянию на сегодняшнее утро, согласно информации от польских коллег, в сторону Украины в очередях находятся около 2,1 тыс. транспортных средств», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Демченко, в частности на КПП «Ягодин — Дорохуск» до забастовки границу пересекали 1,2 тыс. грузовиков, сейчас — 120—140. 

Ранее сообщалось, что украинские водители разгневаны акцией польских перевозчиков и фермеров, устроивших протест на границе, и называют их пиратами.

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