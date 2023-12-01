«Иллюзия солидарности»: как в Польше намерены урегулировать кризис на границе с Украиной

В Польше правительство и грузоперевозчики достигли предварительной договорённости в вопросах ослабления блокады въезда в страну украинских дальнобойщиков. Варшава пообещала усилить контроль за грузовиками с Украины, а местные перевозчики не станут распространять протест «на очередные пропускные пункты». Ранее Варшава обратилась в Еврокомиссию с просьбой проверить действие соглашения ЕС — Украина, однако в ЕК обвинили Варшаву в нежелании решать создавшуюся проблему. В свою очередь, в Словакии также объявили о планах заблокировать границу с Украиной, если ЕС не предпримет никаких действий по урегулированию ситуации. По мнению экспертов, такого рода протесты свидетельствуют, что значительной части населения Польши и Словакии «надоело спонсировать Украину» в ущерб своему благосостоянию.

Правительство Варшавы достигло предварительной договорённости с польскими грузоперевозчиками в вопросе ослабления блокады въезда в Польшу украинских дальнобойщиков, говорится в пресс-релизе по итогам встречи министра инфраструктуры Польши Алвина Гаядхура с представителями протестующих поляков. Из заявлений сторон следует, что польские власти намерены усилить контроль за грузовиками с Украины. В ответ на это местные дальнобойщики не станут расширять блокаду, увеличивая количество перекрытых пунктов пропуска.

«Во время встречи мы передали господину министру, что мы не намерены завершать наш протест. Однако мы отказались распространять его на очередные пропускные пункты, хотя подготовка уже к этому велась. Мы также склоняемся к тому, чтобы рассмотреть смягчение формы нашего протеста, если польское государство усилит контроль фур, въезжающих в Польшу», — сообщил представитель транспортной отрасли Вальдемар Ящур.

Кроме того, 29 ноября вице-министр инфраструктуры Польши Рафал Вебер обратился к украинским властям с просьбой выполнить требование польских дальнобойщиков и исключить «из системы электронной очереди» транспортные средства, «которые возвращаются без груза с Украины по крайней мере на двух пропускных пунктах: Зосин — Устилуг и Нижанковице — Малховице». По словам Вебера, в Варшаве рассчитывают, что украинская сторона проявит «конструктивную позицию».

В свою очередь, польский министр инфраструктуры Алвин Гаядхур сообщил, что подал запрос в Еврокомиссию о создании комитета, призванного проверить действие соглашения ЕС — Украина, который ослабил требования ко въезду, а также передвижению по странам ЕС украинских грузовых перевозчиков и вызвал протест в Польше.

Также по теме Усиление напряжённости: на Украине призвали Польшу разблокировать границу для грузовиков Мэр Львова Андрей Садовой обратился к властям Польши с призывом снять блокаду КПП на границе с Украиной. Он также назвал протестующих...

Вместе с тем 29 ноября еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян выступила с обвинениями в адрес польских властей из-за якобы их нежелания решать создавшуюся проблему и пригрозила Польше судом из-за протестов дальнобойщиков. По её словам, у Варшавы «нет доброй воли к поиску решения» и наблюдается «полное отсутствие исполнения обязательств» со стороны руководства Польши. Как отметила Вэлян, лично она не имеет ничего против права на протестные акции, но Киев, по её мнению, не должен быть заложником бастующих польских водителей, которые заблокировали украинскую внешнюю границу. Еврокомиссар заявила, что именно власти Польши обязаны обеспечивать на границе применение законов Евросоюза, а ЕК оставляет за собой право вмешиваться в ситуацию, в том числе «путём разбирательств против тех, кто не соблюдает правила и законодательство ЕС».

Пробка на границе Украины

Gettyimages.ru

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В солидарности с Польшей

Напомним, в течение ноября польские дальнобойщики блокируют четыре пункта пропуска на границе с Украиной, не давая возможности украинским грузовым автомобилям пересечь границу. Протестующие требуют вернуть ограничения для перевозчиков с Украины на транспортировку грузов в ЕС, снятые решением Еврокомиссии летом прошлого года. По мнению польских дальнобойщиков, украинские водители, которые получили возможность свободно въезжать в Евросоюз с грузами, используют схемы нечестной конкуренции и лишают их прибыли.

По данным польского министерства инфраструктуры, доля грузовиков из Польши в транспортных операциях между Варшавой и Киевом резко снизилась. Если в 2021 году этот показатель составлял примерно 38% (по сравнению с украинскими перевозчиками, доля которых за тот период составляла 62%), то по состоянию на конец октября 2023 года польские водители выполнили лишь около 8% таких заказов, а перевозчики с Украины — 92%.

Между тем созданными украинским водителям преференциями недовольны и в Словакии. Словацкий союз автоперевозчиков заявил о планах членов объединения заблокировать с 1 декабря КПП на границе с Украиной, если ЕС не предпримет никаких действий в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.

Кроме того, правительство Словакии, со своей стороны, расширило список эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины «с учётом охраны интересов» словацкой республики и необходимости предотвратить «серьёзные сбои» в экономике страны. Если раньше под запретом на ввоз было четыре наименования украинской сельхозпродукции, то теперь список расширился до 14: к ранее запрещённым пшенице, кукурузе, рапсу и семенам подсолнечника добавился запрет в том числе на мёд, соевые бобы, ячмень, муку и отруби.

«За счёт населения стран ЕС»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, непрекращающиеся протесты в Польше из-за украинских перевозчиков, а также меры словацкого правительства по расширению списка эмбарго на ввоз украинской сельхозпродукции говорят о том, что значительной части населения этих стран «надоело спонсировать Украину».

«Любое предоставление льготного доступа к украинским товарам, украинской рабочей силе к европейскому рынку — это поползновение на роль, которую в ЕС играют страны Восточной Европы: Польша, Словакия, Венгрия, Прибалтика. Поэтому, несмотря на публичные заявления о поддержке Украины и обеспечении того, чтобы она воевала до победного конца, в этих странах люди сильно переживают относительно своего дальнейшего экономического благополучия. Правительства этих стран поддерживают позицию своего народа и пытаются чинить разные препятствия украинским дальнобойщикам, которые перевозят в том числе зерно», — сказал Семибратов в беседе с RT.

По его словам, вопрос импорта украинских зерновых — «наиболее болезненный для европейского рынка».

«По себестоимости оно дешевле польского или словацкого, но и его качество существенно ниже. Однако последнее не мешает зерну с Украины демпинговать рынки Европы, тем самым вгоняя производителей восточноевропейских стран в весьма невыгодную ситуацию», — пояснил Семибратов.

По мнению аналитика, в такой обстановке наверняка последует торг между Варшавой и Брюсселем, поскольку последнему «во что бы то ни стало надо поддерживать иллюзию солидарности с Украиной».

«Тот процесс, который мы видим в Брюсселе относительно решения ситуации с эмбарго, — это лишь один из элементов существующих возможностей идти навстречу Киеву за счёт населения стран ЕС. Например, любые послабления на ввоз зерна c Украины ухудшат экономику многих стран Евросоюза, поэтому, если ЕК всё-таки примет решение об открытии доступа украинской сельхозпродукции в страны Старого Света, можно ожидать ещё более ожесточённых протестов», — полагает эксперт.

Это обусловлено тем, что меры властей стран ЕС, в частности Польши, по урегулированию кризиса из-за предоставления льгот от Брюсселя украинским перевозчикам не смогут «свести его на нет», считает политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

«Такого рода паллиативные решения не снимают всех проблем в этой сфере, которые существуют. Многие из них сохранят свою актуальность. Действовать должен сам Брюссель, но вместо этого Еврокомиссия угрожает Варшаве. Тут налицо очень грубое вмешательство руководства ЕС во внутренние дела формально суверенного государства, а также давление на правительство Польши», — сказал аналитик в комментарии RT.

Польский сейм

AP

© Czarek Sokolowski

По словам Шаповалова, Украина для своих соседей «становится очень токсичной», создавая массу проблем, которые влияют в том числе на уровень жизни и благополучия, трудовые отношения внутри этих стран.

«И проблема с украинскими дальнобойщиками — это всего лишь один из эпизодов крайне серьёзных сложностей, которые впоследствии будут только множиться. Украина сейчас экономически абсолютно неспособна к выполнению тех или иных государственных функций поддержания экономики и защиты своего населения. А поскольку ЕС официально заявляет о поддержке киевского режима, Брюссель продолжит это делать, причём преимущественно за счёт жителей стран Центральной и Восточной Европы, которые всё больше начинают это осознавать», — заключил эксперт.