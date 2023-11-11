«Не предмет торга»: почему Венгрия выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Киев не готов к началу диалога о вступлении в Европейский союз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик добавил, что он не намерен торговаться по этому вопросу с Брюсселем и считает недопустимым увязывать выплату Венгрии замороженных Евросоюзом средств с позицией страны по поводу расширения объединения. Ранее Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о приёме этих стран в сообщество. Для запуска переговорного процесса предложение ЕК должны одобрить все страны Евросоюза. Впрочем, аналитики считают такой сценарий маловероятным, поскольку внутри ЕС есть противники вступления в него Украины.

Позиция Венгрии по поводу неготовности Украины к началу переговоров о вступлении в ЕС не предмет торга и не может быть увязана с вопросом о выплате Будапешту замороженных денег из еврофондов, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Я хотел бы очень чётко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать», — приводит его слова РИА Новости.

Как отмечает агентство Bloomberg, в прошлом году ЕС заморозил финансирование Венгрии в объёме более $30 млрд из-за опасений Брюсселя по поводу «отката демократии» в этом восточноевропейском государстве. Орбан рассчитывал на выделение хотя бы части этих средств для укрепления бюджета страны, добавили авторы издания.

Будапешт

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В то же время премьер-министр дал понять, что весь круг тем по Украине «нельзя связывать с возвращением Венгрии денег». Если же это произойдёт, Будапешт отвергнет такое предложение, сказал Орбан.

«Подчёркиваю, что какая бы увязка ни началась, мы её... не примем со стороны Брюсселя. Две темы надо решать по-разному»,— заявил он.

Орбан отметил, что Киев «во всех отношениях» не готов к началу переговоров о вступлении в ЕС. Политик добавил, что Украина «так же далека от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима» (это отсылка к венгерской поговорке, основанной на легенде о крестоносце, который, направляясь на Святую Землю, проснулся однажды на корабле и решил, что он уже в Иерусалиме. Однако его корабль находился у берегов нынешней Хорватии).

Политологи напоминают, что Венгрия требует от Евросоюза выплатить средства, которые причитаются ей по факту членства в ЕС. Это исключительно внутриевропейский спор, который не может быть увязан с позицией Будапешта по вопросу принятия Украины в объединение, говорят эксперты.

«Евросоюз должен Венгрии определённые средства, которые предусмотрены соответствующими программами ЕС. Украина — это совершенно другой вопрос. Орбан ясно дал понять, что, с его точки зрения, Киев не готов к переговорам о вступлении в Евросоюз. Поэтому никаких поводов связывать эти два аспекта у Венгрии действительно нет», — сказал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Не соответствует необходимым критериям»

Ранее о неготовности Киева к диалогу о вступлении в ЕС заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Украина не соответствует необходимым критериям. Она не соответствовала им до начала вооружённого конфликта, и она не приблизилась к соответствию им сейчас. Поэтому нет никаких возможностей начать с ней переговоры», — цитирует Гуйяша ТАСС.

Он уточнил, что Киев не отвечает копенгагенским критериям членства в союзе, не соблюдает права национальных меньшинств, в том числе этнических венгров в Закарпатье, и не предпринял необходимых антикоррупционных мер. При этом Гуйяш отметил, что Евросоюз мог бы предложить Украине вместо членства статус привилегированного партнёра.

Урсула фон дер Ляйен

AP

Заявления Орбана и Гуйяша прозвучали на фоне принятого 8 ноября Еврокомиссией решения рекомендовать Совету ЕС начать переговоры с Украиной, Молдавией и Боснией и Герцеговиной о приёме этих стран в сообщество.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, решение о старте переговоров может быть принято уже в декабре. Стоит отметить, что, согласно правилам ЕС, переговоры могут начаться только после соответствующего одобрения всеми членами объединения.

Как отметила фон дер Ляйен, расширение ЕС важно для Брюсселя не только с экономической, но и с геополитической точки зрения.

«Расширение является для Европейского союза жизненно важной политикой. Завершение (создания. — RT) нашего Союза — это зов истории, естественный горизонт ЕС. Это также крайне логично с экономической и геополитической точки зрения», — сказала она.

После решения ЕК Зеленский подписал указ о подготовке к соответствующему переговорному процессу. Правительству страны было, в частности, поручено провести с Брюсселем консультации по поводу организации диалога.

«Подсластить пилюлю»

Как полагает сенатор Алексей Пушков, Брюссель стремится хотя бы формально начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы поддержать свою репутацию «центра силы».

«Для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом Пушков полагает, что стремление Брюсселя привести Украину в ЕС столкнётся с очень серьёзной оппозицией внутри самого объединения.

Еврокомиссия

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Опрошенные RT эксперты уверены, что в авангарде противодействующих такому курсу европейских властей окажется Венгрия.

Так, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин напомнил, что у Будапешта есть давние претензии к Киеву по поводу несоблюдения прав венгерского нацменьшинства на Украине и этот вопрос до сих пор не урегулирован.

«Венгрия может заблокировать решение по Украине. У неё для этого есть причины, причём не только финансовые: Будапешт давно обращает внимание на притеснение венгров Киевом. Не исключено, что в ЕС найдутся и другие противники вступления Украины. Например, у Польши есть трения с Киевом по поводу зерна. Высказываются претензии и в адрес украинских перевозчиков, которые наводнили ЕС», — рассуждает специалист.

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Ко всему прочему, Украина действительно не соответствует критериям вступления в ЕС, и Брюсселю будет трудно игнорировать этот факт, заявил эксперт.

«Есть программа для вступления в Евросоюз, которую каждый кандидат должен выполнить. Украина, откровенно говоря, не выглядит как страна, которая сделала всё возможное, чтобы эту программу реализовать», — констатировал политолог.

При этом даже если переговоры о членстве Украины в ЕС всё же начнутся, то они могут растянуться на годы, полагает Вадим Козюлин.

«Пока идут боевые действия, Украина точно никуда не вступит. Сами переговоры могут вестись очень долго. Пример тому — Турция, которая уже несколько десятилетий «вступает» в ЕС. Сейчас, похоже, уже никто не верит, что Анкара в итоге станет членом Евросоюза. Так что в ближайшие годы и с Украиной в этом отношении ничего не изменится», — уверен аналитик.

Владимир Брутер, со своей стороны, отмечает, что ЕС «не потянет вступление Украины и в финансовом отношении».

«У стран — доноров ЕС есть отдельная позиция по вступлению Украины. К этим государствам можно отнести, например, Германию, Австрию и Нидерланды. Они не могут на данный момент увеличить свои отчисления в Евросоюз. И ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра эта проблема не будет решена», — пояснил специалист.

При этом Вадим Козюлин не исключил, что нынешние заявления Брюсселя о переговорах с Украиной могут быть связаны с попытками склонить Киев к мирным переговорам с Москвой.

«В Брюсселе делают вид, что не замечают недоработок украинских властей, и заявляют официально, что Украина уже чуть ли не одной ногой в Евросоюзе. На самом деле все знают, что это не так. Возможно, таким образом ЕС хочет подсластить пилюлю для Украины, которая должна будет в будущем пойти на некие не устраивающие Киев договорённости для завершения конфликта», — резюмировал аналитик.