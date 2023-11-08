Совет ЕС в декабре обсудит вопрос переговоров по приёму Украины и Молдавии

Совет ЕС в декабре обсудит рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров по приёму Украины и Молдавии в Евросоюз.

Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции.

Она отметила, что ЕК дала рекомендацию Совету ЕС, теперь совету необходимо будет принять политическое решение.

По словам фон дер Ляйен, это произойдёт в середине декабря.

«Если он примет это решение, работа должна начаться немедленно. Украина должна ещё завершить некоторые реформы, и к марту мы сможем сообщить об их прогрессе», — цитирует её ТАСС.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.