«Никакого прогресса»: почему Венгрия раскритиковала расследование подрыва «Северных потоков» в странах ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал «возмутительным и скандальным» тот факт, что в деле об атаках на трубопроводы «Северный поток» не было достигнуто никакого прогресса. Сийярто также констатировал, что не видит намерения со стороны стран ЕС добиться результатов в расследовании, несмотря на то что эта диверсия, как и недавний инцидент на газопроводе Balticconnector, стала нападением на критическую инфраструктуру Европы. Ранее в Москве посоветовали Западу направить ту прыть, с которой он расследует произошедшее на Balticconnector, на выявление виновных в подрывах «Северного потока — 2». Эксперты, в свою очередь, сомневаются, что Евросоюз когда-либо решится раскрыть детали расследования атаки на российские газопроводы и назвать непосредственных заказчиков и исполнителей этого теракта.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал расследование терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в ряде государств Евросоюза.

«Я действительно нахожу возмутительным и скандальным тот факт, что никакого прогресса достигнуто не было (в расследовании. — RT) атаки на трубопровод «Северный поток», — сказал Сийярто в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что инцидент произошёл больше года назад, однако в расследовании его обстоятельств странами ЕС не наблюдается ни прогресса, ни намерения его добиться. Сийярто считает это возмутительным, поскольку, «подобно недавней атаке в Прибалтике (на газопровод Balticconnector. — RT) критическая инфраструктура Европы подверглась нападению».

По словам дипломата, Венгрия выступает за тщательное, всестороннее и глубокое расследование этих эпизодов.

Balticconnector — трубопровод протяжённостью около 80 км, расположенный между Эстонией и Финляндией, — был запущен в декабре 2019 года. Сейчас этот объект не функционирует из-за утечки, которую обнаружили финские пограничники. В ЕС считают, что повреждения были нанесены умышленно в территориальных водах Финляндии.

В свою очередь, Латвия допустила возможность закрытия Балтийского моря для всех российских судов, если «подтвердится какого-то рода ответственность России» за повреждение газовой инфраструктуры Balticconnector. С таким заявлением выступил президент прибалтийской республики Эдгар Ринкевич.

В Москве эти претензии опровергают.

«Россия не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода, — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — А вот как Латвия поведёт себя в отношении случая с «Северными потоками», нам очень интересно».

Песков предложил латвийскому президенту ответить на вопрос, закроют ли они Балтийское море виновнику ЧП на «Северных потоках».

«В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении «Северных потоков». Что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?» — сказал Песков.

Со своей стороны, замглавы МИД России Александр Грушко посоветовал государствам Запада направить «ту прыть», с которой они расследуют инцидент на газопроводе Balticconnector, на выявление виновных в подрывах «Северного потока — 2».

«Если Латвия действительно исходит из того, что нанесение существенного ущерба приравнивается к акту вооружённого нападения, как это записано в стратегических документах НАТО, то Балтийское море должно было быть закрыто для американских кораблей после «Северного потока — 2» — прежде всего Германией», — заметил Грушко.

С его точки зрения, поскольку в СМИ продолжает раскручиваться версия об украинском следе в диверсии на «Северных потоках», любая помощь киевскому режиму должна быть остановлена.

«Явный акт международного терроризма»

Напомним, расследование взрывов, произошедших 26 сентября 2022 года на российских экспортных трубопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2», инициировали три страны ЕС — Германия, Дания и Швеция, однако до сих пор не выявили виновных. При этом, согласно расследованию американского журналиста и лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, атаку на российские трубопроводы провели США и их союзники, в частности Норвегия, которая помогала установке взрывных устройств американскими водолазами ВМС под прикрытием учений НАТО. Российские власти согласны с выводами о том, что за терактами на газопроводах стоит Вашингтон. В Москве не раз заявляли, что именно Соединённые Штаты имеют прямое отношение к диверсии.

Так, 27 сентября этого года Дмитрий Песков отметил причастность американской стороны и Великобритании к теракту на «Северных потоках».

«Де-факто такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры, принадлежащей в том числе и международному совместному предприятию, так или иначе, конечно, был организован Соединёнными Штатами Америки и Великобританией. И они так или иначе причастны к этому террористическому акту», — подчеркнул он.

Утечка на «Северном потоке» после теракта

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© Swedish Coast Guard / Handout/Anadolu Agency

Однако инцидент с «Северными потоками», по сути, никак не расследуется в ЕС, на что неоднократно обращали внимание в Москве. Как заявил 11 октября президент России Владимир Путин, без поддержки на госуровне взорвать газопроводы было бы невозможно.

«Взорвали «Северные потоки» — никто не расследует. Меня удивляет позиция многих европейских стран. Это же явный акт международного терроризма. Причём, судя по всему, на государственном уровне», — сказал Путин, добавив, что неоднократные обращения РФ с предложением принять участие в этом расследовании странами ЕС игнорируются.

«Опасная провокация»

По мнению экспертов, и подобные заявления российских властей, и критика политического руководства Венгрии в адрес расследования терактов на «Северных потоках» обусловлены целым рядом объективных причин. Одна из них — явное нежелание европейских стран раскрывать детали расследования.

«С момента атаки на «Северные потоки» прошло больше года. При желании за это время европейцы могли установить подлинного виновника. Однако до сих пор продолжается дезинформационная кампания, в рамках которой западные медиа вбрасывают самые абсурдные версии произошедшего. Видимо, ЕС и Великобритания боятся разгласить информацию об американском следе в этом преступлении. В пользу данной версии говорит тот факт, что Россию сознательно не допускают к следственным мероприятиям», — пояснил в комментарии RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Что же касается инцидента вокруг Balticconnector, который был повреждён менее месяца назад, то, как отметил Фельдман, спустя столь короткое время страны Западной Европы и Балтии уже поспешили заговорить «о возможной ответственности России».

«И это задолго до оглашения официальных результатов расследования. Подобные заявления следует рассматривать как осознанную и весьма опасную провокацию, поскольку та же Эстония пытается представить этот эпизод как атаку на инфраструктуру НАТО. Следовательно, кто-то пытается сделать из повреждения Balticconnector casus belli, дающий Североатлантическому альянсу основания для развязывания войны. Скорее всего, в данном случае речь идёт о США, которые несут ответственность за подрыв «Северных потоков» и больше всех заинтересованы в вооружённых конфликтах на Европейском континенте», — рассуждает специалист.

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Он сомневается, что в Евросоюзе когда-либо назовут имя подлинного виновника теракта на «Северных потоках», и считает, что Брюссель «продолжит имитировать поиск истины», максимально затягивая следственные мероприятия.

«Кроме того, в целом Запад будет подкармливать мировую общественность фейковыми версиями. Расчёт делается на то, что эта тема постепенно сойдёт на нет», — полагает Фельдман.

Схожего мнения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Запад не станет раскрывать те детали расследования произошедшего на «Северных потоках», которые ему невыгодно обнародовать.

«В ЕС не могут не только назвать истинных виновников произошедшего, но и придумать альтернативную версию. Всё, что до этого циркулировало в СМИ, выглядит крайне нелепо», — отметил Брутер в беседе с RT.

На этом фоне Латвия не случайно заговорила о наличии якобы российского следа в подрыве Balticconnector, добавил аналитик.

«В ЕС и на Западе в целом всегда априори перекладывают ответственность на РФ. Это значит, что виновный у них уже назначен заранее вне зависимости от результатов расследования», — говорит Брутер.

По мнению президента Ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, на фоне активных действий стран ЕС по расследованию произошедшего на газопроводе Balticconnector затишье вокруг «Северных потоков» демонстрирует «традиционное лицемерие» представителей Евросоюза, среди которых только венгерские власти поднимают тему забуксовавшего расследования по атакам на российские газопроводы.

Инфраструктура «Северного потока — 2»

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© Andre Gschweng

«Изучением обстоятельств и деталей произошедшего на «Северных потоках» в ЕС давно, по сути, никто не занимается, причём намеренно, в отличие от инцидента с Balticconnector. При этом Латвия сразу же попыталась поставить ситуацию с Balticconnector на антироссийские рельсы. Причём её угрозы перекрыть для РФ Балтийское море абсурдны — это даже не находится в её компетенции», — отметил Межевич в беседе с RT.

Что же касается расследования вокруг «Северных потоков», то в ЕС прекрасно знают, кто совершил теракт.