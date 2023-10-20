Президент Латвии: Балтийское море могут закрыть для всех российских судов

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газовой инфраструктуры.

По его словам, Латвия проводит консультации с властями Эстонии и Финляндии по вопросу повреждения газопровода Balticconnector.

«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны... Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — цитирует его РИА Новости.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Позднее криминальная полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector. Собранные образцы переданы на экспертизу.