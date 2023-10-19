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Полиция Финляндии завершила осмотр повреждений газопровода Balticconnector

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Криминальная полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector. Собранные образцы переданы на экспертизу.
Полиция Финляндии завершила осмотр повреждений газопровода Balticconnector
  • Gettyimages.ru

В расследовании полицейским помогали пограничная служба и силы обороны, было совершено несколько погружений на глубину десятков метров.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами назвал «чушью собачьей» сообщения о якобы причастности Москвы к подрыву Balticconnector.

Он признался, что ранее даже не знал о существовании газопровода.

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