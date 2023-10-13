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Путин признался, что даже не знал о существовании газопровода Balticconnector

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Президент России Владимир Путин признался, что ранее даже не знал о существовании газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, на котором произошла авария.
Путин признался, что даже не знал о существовании газопровода Balticconnector
  • Gettyimages.ru

«Честно говоря, я даже не знал о существовании этого трубопровода, потому что он очень маленький по объёмам, я не знаю, сколько там перекачка», — сказал он журналистам.

Путин напомнил, что на «Северных потоках» мощность составляет «55 млрд куб. м каждый».

«Ещё раз повторяю: я даже не знал, что он существует, этот трубопровод», — отметил президент.

Он также назвал «чушью собачьей» сообщения о якобы причастности России к подрыву Balticconnector.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

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