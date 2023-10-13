Путин назвал «чушью собачьей» заявления о причастности к подрыву Balticconnector

Президент России Владимир Путин назвал «чушью собачьей» сообщения о якобы причастности государства к подрыву газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

«Чушь собачья», — сказал он.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Норвежский сейсмологический фонд NORSAR при этом сообщил, что в ночь на 8 октября в Норвегии был зафиксирован вероятный взрыв в районе газопровода.

Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен допустил, что газопровод мог получить повреждения из-за якоря.