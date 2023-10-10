Сейсмологи заявили, что фиксировали вероятный взрыв в районе Balticconnector

В ночь на 8 октября в Норвегии был зафиксирован вероятный взрыв в районе газопровода Balticconnector, сообщает норвежский сейсмологический фонд NORSAR.

«NORSAR зафиксировал вероятный взрыв у берега Финляндии в Балтийском море в 01:20 по местному времени 8 октября 2023 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данный взрыв был зафиксирован в 20 км от эстонского города Палдиски.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение газопровода Balticconnector может быть вызвано внешним воздействием.

До этого газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки.