Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки
- Gettyimages.ru
- © Mykola Tys
Об этом сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland.
«Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 02:00 заметили необычное падение давления в подводном газопроводе», — уточнили в компании.
Клапаны газопровода перекрыты.
Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал беспрецедентное снижение спроса на газ со стороны ЕС и Великобритании.