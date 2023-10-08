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Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки

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Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки.
Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки
  • Gettyimages.ru
  • © Mykola Tys

Об этом сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland.

«Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 02:00 заметили необычное падение давления в подводном газопроводе», — уточнили в компании.

Клапаны газопровода перекрыты.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал беспрецедентное снижение спроса на газ со стороны ЕС и Великобритании.

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