Аналитик Фролов высказался о снижении спроса на газ в странах ЕС

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал беспрецедентное снижение спроса на газ со стороны ЕС и Великобритании.

Спрос сократился примерно на 100 млрд кубометров в годовом выражении, отметил эксперт в разговоре с URA.RU.

«Это, на секундочку, с отметкой порядка 480 млрд. Это очень большое снижение. Такого в принципе не было никогда, впервые в истории», — подчеркнул Фролов.

Он также отметил, что, согласно статистике, самое значительное сокращение отмечено в промышленном секторе. По словам эксперта, восстановление промышленности повлечёт рост спроса на топливо, что, в свою очередь, будет способствовать росту цен на него.

Ранее сообщалось, что евродепутат от Италии Пьерникола Педичини обратился к Европейскому совету по поводу антироссийских санкций. Он заявил, что рестрикции негативно влияют на страны — члены ЕС, а также поинтересовался, планируют ли европейские власти скорректировать свою неэффективную политику.