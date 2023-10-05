Узнать больше

Аналитик Фролов высказался о снижении спроса на газ в странах ЕС

Короткая ссылка
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал беспрецедентное снижение спроса на газ со стороны ЕС и Великобритании.
Аналитик Фролов высказался о снижении спроса на газ в странах ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © hrabar

Спрос сократился примерно на 100 млрд кубометров в годовом выражении, отметил эксперт в разговоре с URA.RU.

«Это, на секундочку, с отметкой порядка 480 млрд. Это очень большое снижение. Такого в принципе не было никогда, впервые в истории», — подчеркнул Фролов.

Он также отметил, что, согласно статистике, самое значительное сокращение отмечено в промышленном секторе. По словам эксперта, восстановление промышленности повлечёт рост спроса на топливо, что, в свою очередь, будет способствовать росту цен на него.

Ранее сообщалось, что евродепутат от Италии Пьерникола Педичини обратился к Европейскому совету по поводу антироссийских санкций. Он заявил, что рестрикции негативно влияют на страны — члены ЕС, а также поинтересовался, планируют ли европейские власти скорректировать свою неэффективную политику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить