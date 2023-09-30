Депутат ЕП призвал Европейский совет пересмотреть неэффективные санкции против России

Евродепутат от Италии Пьерникола Педичини обратился к Европейскому совету по поводу антироссийских санкций. Он заявил, что рестрикции негативно влияют на страны — члены ЕС. В связи с этим депутат поинтересовался, планируют ли европейские власти скорректировать свою неэффективную политику. С письмом парламентария ознакомился RT.

«Намерен ли совет если не отказаться вовсе от этой неэффективной политики, разработанной для ослабления России, но на деле лишь подрывающей (экономику. — RT) государств — членов ЕС, то по крайней мере её скорректировать?» — спросил Педичини.

В своём обращении депутат отметил, что, по мнению многих аналитиков, антироссийские санкции оказались малополезными. Так происходит в том числе потому, что в отношении подпадающих под ограничения товаров заключаются трёхсторонние договорённости с участием третьих стран.

Например, поставки в Армению запрещённых к экспорту в Россию немецких грузовиков выросли в пять раз, подчеркнул Педичини. То же касается химических веществ, которые используются при производстве военной одежды.

При этом в письме говорится, что санкции на российский уголь и нефтепродукты негативно влияют на европейские страны, в частности на Италию. По словам депутата, они «вызывают инфляционные дисбалансы и благоприятствуют странам, которые импортировали и продолжают импортировать российский сжиженный природный газ». К таким государствам относятся Франция и Испания, добавил он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции провалились. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также признала, что ограничения «должны были иметь экономический эффект», однако «этого не происходит».