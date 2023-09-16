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В ЕП подняли вопрос о разногласиях в европейском бизнесе из-за санкций против России

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Юлия Гуреева, Ангелина Шурпина
Эстонский депутат Европарламента Урмас Паэт заявил, что некоторые компании в ЕС, соблюдающие антироссийские санкции, оказываются под давлением со стороны других европейских предприятий. Он попросил Еврокомиссию высказать своё мнение по поводу сложившейся ситуации. С письмом парламентария ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о разногласиях в европейском бизнесе из-за санкций против России
  • РИА Новости

По словам Паэта, в связи с конфликтом на Украине и введением антироссийских санкций ряд предприятий Евросоюза «испытывает трудности с выполнением обязательств перед другими компаниями».

«Вызванная санкционной политикой ЕС неспособность этих компаний выполнить свои обязательства привела к тому, что другие компании Евросоюза, в том числе некоторые предприятия, принадлежащие государствам-членам, предъявили им финансовые претензии», — пояснил депутат.

В своём обращении он поинтересовался, как ЕК относится к претензиям представителей европейского бизнеса друг к другу, возникающим в связи с соблюдением антироссийских рестрикций. Паэт также спросил, какую поддержку Еврокомиссия может предложить компаниям, которые испытывают давление в этой ситуации.

Применив беспрецедентные ограничительные меры, Евросоюз сам себя наказал, считает политолог Иван Мезюхо. В разговоре с RT он отметил, что Россия — слишком большая страна со значительным объёмом экономики, чтобы исключить её из торговых цепочек и финансово-экономических операций глобального порядка.

«Европейским странам надо бы признать, что их санкционная истерия и атака на Россию фактически провалились. Российская экономика выдержала, и сам ЕС всё ещё зависим от российской продукции, поэтому надо прекращать эту санкционную возню и договариваться о честных правилах торговли без ограничений, без угроз и тому подобного», — сказал аналитик.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что введённые ЕС санкции против России якобы работают. Между тем официальные лица ряда европейских государств высказывались о неэффективности этих мер и их вреде для экономики ЕС.

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