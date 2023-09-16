В ЕП подняли вопрос о разногласиях в европейском бизнесе из-за санкций против России
- РИА Новости
По словам Паэта, в связи с конфликтом на Украине и введением антироссийских санкций ряд предприятий Евросоюза «испытывает трудности с выполнением обязательств перед другими компаниями».
«Вызванная санкционной политикой ЕС неспособность этих компаний выполнить свои обязательства привела к тому, что другие компании Евросоюза, в том числе некоторые предприятия, принадлежащие государствам-членам, предъявили им финансовые претензии», — пояснил депутат.
В своём обращении он поинтересовался, как ЕК относится к претензиям представителей европейского бизнеса друг к другу, возникающим в связи с соблюдением антироссийских рестрикций. Паэт также спросил, какую поддержку Еврокомиссия может предложить компаниям, которые испытывают давление в этой ситуации.
Применив беспрецедентные ограничительные меры, Евросоюз сам себя наказал, считает политолог Иван Мезюхо. В разговоре с RT он отметил, что Россия — слишком большая страна со значительным объёмом экономики, чтобы исключить её из торговых цепочек и финансово-экономических операций глобального порядка.
«Европейским странам надо бы признать, что их санкционная истерия и атака на Россию фактически провалились. Российская экономика выдержала, и сам ЕС всё ещё зависим от российской продукции, поэтому надо прекращать эту санкционную возню и договариваться о честных правилах торговли без ограничений, без угроз и тому подобного», — сказал аналитик.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что введённые ЕС санкции против России якобы работают. Между тем официальные лица ряда европейских государств высказывались о неэффективности этих мер и их вреде для экономики ЕС.