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ВТО: антироссийские санкции негативно повлияют на большинство экономик мира

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Всемирная торговая организация (ВТО) в своём отчёте за 2023 год отметила, что антироссийские санкции негативно повлияют на большинство экономик мира.
ВТО: антироссийские санкции негативно повлияют на большинство экономик мира
  • Gettyimages.ru
  • © Beata Haliw

Так, в отчёте отмечается, что из-за торговой напряжённости между Китаем и США произошла потеря благосостояния в размере 0,3% валового внутреннего продукта в Китае и 0,1% в США.

«Аналогичным образом экономические санкции, введённые в отношении России в ответ на войну на Украине, по прогнозам, окажут негативное влияние на большинство экономик», — заявили в ВТО.

При этом аналитики ВТО прогнозируют, что наибольшее падение реального ВВП может быть у России.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рост экономики России по итогам 2023 года превысит 2%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что за семь месяцев рост ВВП в России превысил 2%.

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