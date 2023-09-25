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Политолог Светов: в ЕС начали сознаваться, что санкции направлены против людей

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Анастасия Белоусова
Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал признание главы МИД Финляндии Элины Валтонен, что введённые в отношении России западные санкции нацелены в том числе на простых российских граждан.
Политолог Светов: в ЕС начали сознаваться, что санкции направлены против людей
  • AFP

«Прошло полтора года, и они честно начали сознаваться в том, что санкции направлены против людей. Каждый пакет санкций принимался, и к нему в дополнение подчёркивалось, что санкции носят целевой характер, и прикладывались списки, против кого персонально вводились санкции. А теперь честно признали, что все списки для отвода глаз, а направлены они против всех граждан России», — высказался политолог.

По его словам, ещё одно честное признание главы МИД Финляндии заключается в том, что самостоятельности в этих вопросах у Хельсинки нет.

«Финляндия говорит о том, что ей невыгодна сильная Россия. 80 лет было выгодно выстраивать отношения, а теперь невыгодно. Им нужна слабая Россия. Ну, Россия слабой не будет, а как вы будете, непонятно», — подчеркнул Светов.

Он добавил, что сейчас в Финляндии начинаются забастовки из-за помощи Украине и игнорирования собственных проблем.

Ранее глава МИД Финляндии Валтонен призналась, что западные санкции направлены и на простых россиян.

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