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Yle: Balticconnector мог быть повреждён якорем

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Газопровод Balticconnector, пролегающий в Финском заливе между Финляндией и Эстонией, мог получить повреждения из-за якоря. Такую версию допустил глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен в интервью Yle.
Yle: Balticconnector мог быть повреждён якорем
  • AFP
  • © Rajavartiolaitos / Finnish Boarder Guard / Lehtikuva

«Если труба сдвинулась и повреждения односторонние, то я думаю, что к этому привела череда событий: большой корабль стоял на якоре, его понесло вперёд штормовым ветром, а якорь потянуло за ним», — сказал он.

В таком случае будет сложно доказать, было ли действие преднамеренным, признал Саволайнен.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Норвежский сейсмологический фонд NORSAR при этом сообщил, что в ночь на 8 октября в Норвегии был зафиксирован вероятный взрыв в районе газопровода.

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