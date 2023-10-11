Yle: Balticconnector мог быть повреждён якорем

Газопровод Balticconnector, пролегающий в Финском заливе между Финляндией и Эстонией, мог получить повреждения из-за якоря. Такую версию допустил глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен в интервью Yle.

«Если труба сдвинулась и повреждения односторонние, то я думаю, что к этому привела череда событий: большой корабль стоял на якоре, его понесло вперёд штормовым ветром, а якорь потянуло за ним», — сказал он.

В таком случае будет сложно доказать, было ли действие преднамеренным, признал Саволайнен.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Норвежский сейсмологический фонд NORSAR при этом сообщил, что в ночь на 8 октября в Норвегии был зафиксирован вероятный взрыв в районе газопровода.