Yle: Balticconnector мог быть повреждён якорем
- AFP
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«Если труба сдвинулась и повреждения односторонние, то я думаю, что к этому привела череда событий: большой корабль стоял на якоре, его понесло вперёд штормовым ветром, а якорь потянуло за ним», — сказал он.
В таком случае будет сложно доказать, было ли действие преднамеренным, признал Саволайнен.
8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки.
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.
Норвежский сейсмологический фонд NORSAR при этом сообщил, что в ночь на 8 октября в Норвегии был зафиксирован вероятный взрыв в районе газопровода.