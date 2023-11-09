В Венгрии заявили, что Украина не соответствует критериям для вступления в ЕС
- AP
«Украина не соответствует необходимым критериям. Она не соответствовала им до начала вооружённого конфликта, и она не приблизилась к соответствию им сейчас. Поэтому нет никаких возможностей начать с ней переговоры [о вступлении в ЕС]», — цитирует его ТАСС.
Как отмечал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в условиях несоблюдения свободы слова и СМИ абсурдно принимать Украину в ЕС.
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.