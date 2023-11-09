В Венгрии заявили, что Украина не соответствует критериям для вступления в ЕС

Правительство Венгрии считает, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о её вступлении в сообщество. Киев не выполнил необходимые условия, заявил журналистам глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

«Украина не соответствует необходимым критериям. Она не соответствовала им до начала вооружённого конфликта, и она не приблизилась к соответствию им сейчас. Поэтому нет никаких возможностей начать с ней переговоры [о вступлении в ЕС]», — цитирует его ТАСС.

Как отмечал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в условиях несоблюдения свободы слова и СМИ абсурдно принимать Украину в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.