Пушков: Евросоюзу важно хотя бы формально запустить процесс принятия Украины
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины», — говорится в сообщении.
Также Пушков отметил, что политическая воля Брюсселя привести Украину в ЕС столкнётся с очень серьёзной оппозицией не только со стороны Венгрии, но и «стран, пока хранящих молчание по этому поводу».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Европейский союз зависят от проведения реформ в стране.
Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина и Молдавия в случае принятия в ЕС обескровят Европу.