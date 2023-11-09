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Пушков: Евросоюзу важно хотя бы формально запустить процесс принятия Украины

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, чтобы поддержать свою репутацию центра силы.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Также Пушков отметил, что политическая воля Брюсселя привести Украину в ЕС столкнётся с очень серьёзной оппозицией не только со стороны Венгрии, но и «стран, пока хранящих молчание по этому поводу».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Европейский союз зависят от проведения реформ в стране.

Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина и Молдавия в случае принятия в ЕС обескровят Европу.

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