«Всё больше разногласий»: как Киев пытается добиться от Запада увеличения военной помощи

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном попросил ускорить поставки вооружений Киеву. При этом в западных СМИ появилась информация, что Еврокомиссия может пересмотреть своё предложение о выделении Украине военной помощи из-за неготовности некоторых государств — членов союза брать на себя новые финансовые обязательства. С точки зрения аналитиков, в последние месяцы ситуация с военно-финансовой поддержкой складывается не лучшим образом для киевского режима. Эксперты сомневаются, что западные «партнёры» Украины вернутся к прежним объёмам её финансирования.

Руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном акцентировал внимание на важности своевременных поставок вооружений на Украину.

«Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на самых горячих участках фронта... Он отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов», — отмечается в сообщении на сайте Владимира Зеленского.

«Речь идёт о больших деньгах»

Вопросы дальнейшего снабжения Киева оружием и его финансирования со стороны Соединённых Штатов оказались в подвешенном состоянии, поскольку это спровоцировало внутриполитический спор между конгрессом и администрацией Джо Байдена. Так, республиканцам в палате представителей удалось добиться исключения пункта о выделении помощи Украине из временного проекта бюджета федерального правительства США.

На этом фоне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США уже израсходовали значительную часть средств, ранее выделенных на поддержку киевского режима.

«Могу сказать, что из всей совокупности средств, предоставленных Украине с начала войны (а это более $60 млрд, и это не только содействие в сфере безопасности, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь), мы израсходовали примерно 96% того, что осталось. Кроме того, на данный момент израсходовано более 90% средств, предусмотренных для пополнения помощи в сфере безопасности, и в преддверии зимы у Министерства обороны осталось порядка $1,1 млрд пополняющих средств», — заявил Кирби на регулярном брифинге для прессы.

Сложности с дальнейшим согласованием помощи Киеву возникли и в Европе. Так, агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов сообщило, что Еврокомиссия может пересмотреть своё предложение о выделении Украине военной помощи в размере €20 млрд за четыре года.

Главы оборонных ведомств стран ЕС 14 ноября встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить планы дальнейшего оказания военной помощи Киеву.

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По словам источников Reuters, в преддверии этой встречи несколько стран, включая ФРГ, высказали сомнения по поводу необходимости брать на себя большие финансовые обязательства сразу на четыре года вперёд. Ряд членов сообщества отмечают, что их бюджеты просто не позволяют выделить требуемые суммы.

«На данном этапе я пока не буду говорить, что (этот план. — RT) мёртв. Но, разумеется, его всегда можно сделать лучше. У Германии возникло много вопросов... и вполне обоснованно. Речь идёт о больших деньгах», — отметил собеседник агентства.

Один из возможных вариантов предполагает утверждение пакетов финансовой помощи Украине лишь на год вперёд, отмечает Reuters со ссылкой на источники.

C предложением создать фонд военной помощи Украине на 2024—2027 годы, из которого Киеву ежегодно будет выделяться до €5 млрд, в августе 2023-го выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Однако согласовать этот план так и не удалось ни на одной из встреч представителей стран ЕС, в рамках которых он обсуждался.

Сам Боррель при этом заявил, что страны союза должны подготовиться к возможному сокращению объёмов американской помощи Киеву и что Европа должна быть готова её компенсировать.

В то же время, ещё в начале октября, Боррель утверждал, что ЕС не в состоянии заместить ту помощь Украине, которую обеспечивали США.

Отметим, что кроме четырёхлетнего плана на €20 млрд до сих пор не согласован и очередной пакет военной помощи киевскому режиму. Дискуссии по этому поводу продолжаются уже несколько месяцев, но выделение новой порции средств последовательно блокирует Венгрия.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

© AP Photo/Ng Han Guan

Наряду с этим агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз не сможет выполнить своё обещание поставить Киеву 1 млн снарядов в течение года — с марта 2023 по март 2024 года. Напомним, что такой план был согласован на саммите лидеров ЕС в конце февраля этого года.

«Европейский союз проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине 1 млн единиц артиллерийских боеприпасов, что затрудняет способность Киева идти в ногу с российским производством», — отмечается в материале Bloomberg.

По информации источников агентства, по истечении более чем половины этого срока Брюссель смог передать Киеву примерно 30% от намеченного объёма поставок. В свою очередь, в Киеве считают выделяемую Украине помощь недостаточной.

«Украину просто забудут»

Несмотря на все заявления США и Евросоюза о намерении поддерживать Киев столько, сколько потребуется, дальнейшие перспективы спонсирования Украины выглядят довольно туманно, считают эксперты.

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«Всё выглядит не очень радужно. Самые щедрые партнёры киевского режима — США и Германия. Но из-за внутриполитического противостояния в Вашингтоне помощь Киеву пока заморожена, а от прежнего большого пирога остался лишь маленький кусок. Европа пытается ещё как-то выполнить данные ранее обещания. Но если США так и не решат вопрос с дальнейшими траншами украинской стороне, то в ЕС это будет воспринято как сигнал, что расходы на Украину можно сокращать», — отметил в комментарии RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

Тем не менее он выразил уверенность, что военная помощь киевскому режиму будет продолжаться, однако далеко не в прежних объёмах.

«Украину просто забудут, она будет постепенно исчезать из выступлений руководителей западных стран. Положительных перспектив для киевского режима не видно, и для него нет другого выхода из этой ситуации, кроме разрешения этого конфликта», — считает Винокуров.

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, объёмы западной помощи Киеву резко уменьшаются.

«Если представить это в виде графика, то станет очевидным снижение по всем показателям, прежде всего финансовой составляющей. Те миллиарды и десятки миллиардов долларов, о которых шла речь ранее, — их уже нет. Обсуждаются сотни миллионов, да и те уже под вопросом. Определённые объёмы боеприпасов поставляются, но о каком-то массовом импорте вооружений говорить неуместно. Последние из заметных поставок — это танки Leopard 1, впрочем, старые», — пояснил он в разговоре с RT.

Кроме того, помощь киевскому режиму уже не получает столь безоговорочной и единогласной поддержки, добавил Коновалов.

«Вопрос переходит в политическую плоскость. В ЕС всё больше разногласий по этому поводу. Там до сих пор никак не могут согласовать программу на четыре года, так как никто такие деньги в Евросоюзе платить уже не хочет. Кроме того, всё чаще звучат требования предоставить отчёт за те средства, которые уже были переданы Киеву», — пояснил специалист.

Боевой потенциал ВСУ после проваленного контрнаступления могло поддержать только резкое увеличение финансовой и военной помощи, а на деле произошло её снижение, подчеркнул аналитик.

«Значит, перемен на поле боя в свою пользу Украине ожидать не стоит. Всё это скажется на украинцах: на фронт будут забирать всех подряд. Чем больше будет брешь в финансово-оружейной помощи, тем сильнее киевские власти будут пытаться компенсировать недостаток пехотными штурмами», — заключил военный эксперт.