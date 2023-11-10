«Может произойти синхронизация конфликтов»: почему в США заявили о готовности параллельно поддерживать Израиль и Украину

Палестино-израильский конфликт не отвлекает внимание американской администрации от Украины. С таким утверждением выступил замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. Между тем ранее Владимир Зеленский признал, что сейчас внимание мировой общественности сфокусировано в первую очередь на Ближнем Востоке. Аналитики констатируют, что у администрации Байдена налицо проблемы с «регулированием» геополитической обстановки и это может привести к изменению формата американо-украинских отношений.

Обострение палестино-израильского конфликта не отвлекает внимание администрации Джо Байдена от ситуации на Украине. С таким утверждением выступил на брифинге для прессы заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, отвечая на соответствующий вопрос.

«Ни в коей мере. Мы продолжаем уделять внимание различным вызовам, существующим по всей планете. Само собой, к ним относится и продолжающееся нападение России на Украину», — сказал он.

Пател добавил, что президент США выступает за оказание помощи как Израилю, так и Украине.

«Во время выступления в Овальном кабинете президент Байден говорил о важности не только обеспечения Израиля всем необходимым для защиты собственной безопасности, но и продолжения поддержки наших украинских партнёров», — заявил представитель Госдепа.

«Растёт усталость от украинской темы»

Ранее Владимир Зеленский признал, что из-за обострения палестино-израильского конфликта внимание мировой общественности во многом переключилось на Ближний Восток. Об этом он заявил 4 ноября во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Конечно, очевидно, что война на Ближнем Востоке — этот конфликт — перетягивает внимание на себя», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

AP

При этом глава киевского режима отметил, что Украина уже оказывалась «в очень сложных ситуациях», когда ей «практически не уделялось внимания».

«Я абсолютно уверен, что мы преодолеем эту проблему», — добавил он.

Позднее, 8 ноября, выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT, Зеленский заявил, что ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке сравнивать нельзя.

«Я не имею в виду, что одно важнее другого, — при всём уважении ко всем нациям. Но вы должны понимать, что полномасштабная война — это другое дело», — сказал политик.

Кроме того, по его словам, у Киева вызывает опасения политический процесс в США, особенно позиция ряда республиканцев.

«Некоторые точки зрения, которые озвучиваются представителями Республиканской партии, сейчас представляют настоящую опасность. Разумеется, у наших людей такие мнения вызывают опасения», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что обладающие преимуществом в палате представителей конгресса республиканцы ранее добились, чтобы пункт о выделении помощи Украине был исключён из временного проекта бюджета федерального правительства США. Они также продолжают блокировать новые предложения администрации Байдена по этому вопросу.

Однако Зеленский сообщил участникам конференции Reuters NEXT, что Киев продолжит вести боевые действия даже в случае прекращения западной поддержки.

«Если позиция США изменится... в конгрессе или Белом доме, если они изменят внешнюю политику... мы будем бороться без вас», — подчеркнул он.

В свою очередь, в Москве считают, что США и Европа постепенно устают от украинской темы и поддержки киевского режима.

«И в Америке, и в Европе растёт усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от, скажем так, того груза, который они взвалили на свои плечи. Имеется в виду финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием, боеприпасами и так далее», — сказал, комментируя нынешнюю ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, даже такие государства, как США, имеющие внушительную экономическую базу, не могут поддерживать подобные программы бесконечно.

«У них полно своих проблем: и проблемы с внутренним долгом, и проблемы с другими регионами, и с внутренней экономической ситуацией. Всё это в какой-то момент превращается в излишний груз, который они уже не в состоянии нести. Поэтому и в истеблишменте (США. — RT), и среди аналитиков, экономистов, конечно, вызревает ощущение усталости от этой ноши, которую нужно нести», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Привычное лукавство

С точки зрения аналитиков, несмотря на заявления Госдепа, вовлечённость сразу в два региональных конфликта является серьёзной проблемой для администрации Байдена.

«Белому дому нужно проводить все бюджетные вопросы, в том числе о выделении средств на помощь Украине, через конгресс. Сейчас там доминирует мнение, что главным приоритетом в нынешней обстановке должен стать Израиль, так как он является важнейшим союзником США на Ближнем Востоке. В этих условиях Украина в глазах многих представителей американского истеблишмента теряет своё значение», — отметил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Израильские военные

AP

Он не исключил, что текущий конфликт на Ближнем Востоке может расшириться, а также отметил, что склонна к обострению и ситуация в Азии, где осложняются отношения между Китаем и Филиппинами.

«Всё это потребует много внимания и средств от нынешней администрации. Может произойти синхронизация конфликтов», — считает политолог.

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Он также констатировал, что уже сейчас наблюдается некоторое сокращение объёма поставок вооружений на Украину.

«Бюджетное ассигнование на этот финансовый год уже заканчивается, а по поводу будущего года имеются очень серьёзные сомнения, что республиканцы, которые доминируют в палате представителей, согласятся профинансировать запрос администрации. Это может создать проблемы в американо-украинских отношениях», — считает Батюк.

Комментируя заявления представителя Госдепа относительно одновременной поддержки Израиля и Украины, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин назвал подобную риторику «явным намерением выдать желаемое за действительное».

«Палестино-израильский конфликт на самом деле очень сильно отвлекает от Украины. Достаточно посмотреть на ход дискуссии в конгрессе относительно утверждений пакетов помощи Украине и Израилю: то вместе, то отдельно. Представитель Госдепа, как всегда, лукавит, что для них привычно», — отметил политолог в разговоре с RT.

Причём, по его мнению, нынешняя ситуация складывается явно не в пользу Вашингтона.

«Судя по тому, что ситуация на Украине достаточно серьёзно осложнилась и одновременно возник открытый конфликт в секторе Газа, США со своей ролью регулятора «управляемого хаоса» (как они это представляют) не справляются. Когда существующие проблемы лишь углубляются, а кризис разрастается, налицо проблемы с «регулированием», — пояснил Мухин.

США находятся в плену собственных предубеждений, которые уже не отражают объективную реальность и ситуацию в мире, уверен аналитик. Он допустил, что формат взаимоотношений Вашингтона и Киева в скором времени может измениться.

«Это будут более прагматичные отношения. Время раздачи больших денег закончилось. Теперь США будут требовать множество услуг за то, что они потратили на Украину. Пришло время отдать всё, что в неё инвестировали. А это означает, что Украину ожидает налаживание внешнего контроля над объектами собственности и минерально-сырьевой базы», — заключил Мухин.