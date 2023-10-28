Воронка конфликта: в Кремле предупредили о критической напряжённости на Ближнем Востоке

Риска втягивания дислоцированных в Сирии российских военных в боевые действия в связи с ракетными ударами США по территории этой страны нет, однако в регионе сложился критический уровень напряжённости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Вооружённые силы США по приказу Джо Байдена атаковали несколько целей в Сирии, якобы использовавшихся связанными с Ираном силами. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, ракетные удары стали ответом на серию нападений на американские объекты в Ираке и САР. Военные эксперты отмечают, что напряжённость на Ближнем Востоке достигла критического уровня из-за непоследовательной политики США.

Новый виток палестино-израильского конфликта и связанное с ним обострение ситуации вызывают напряжённость во всём регионе, но пока в Кремле не видят рисков втягивания российских сил в Сирии в военные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удары ВВС США по объектам на территории арабской республики.

«В настоящий момент таких опасений нет. Что касается ударов, то, конечно, в целом вот эта критическая напряжённость и палестино-израильская война... провоцирует напряжённость и в более широком контексте в регионе. Это очень плохо», — сказал представитель Кремля.

Обмен ударами

В четверг, 26 октября, Пентагон распространил официальное заявление от лица главы ведомства Ллойда Остина, в котором сообщалось о нанесении американскими ВВС ударов по объектам на востоке Сирии.

«По поручению президента Байдена Вооружённые силы США нанесли в целях самообороны удары по двум объектам на востоке Сирии, использовавшимся Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и связанными с ним группировками», — говорится в заявлении главы Пентагона.

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По словам Остина, эти «высокоточные удары в целях самообороны» стали ответом на серию атак на американские военные объекты и персонал США в Ираке и Сирии, ответственность за которые Пентагон возлагает на Иран и поддерживаемые им военизированные группы, отмечается в документе.

Остин заявил, что в результате атак 21 американский военнослужащий получил лёгкие ранения, а один контрактник скончался от сердечного приступа, находясь в укрытии.

При этом глава Пентагона подчеркнул, что американская сторона не хочет вступать в вооружённый конфликт.

«Соединённые Штаты не стремятся к конфликту и не имеют ни намерения, ни желания вовлекаться в дальнейшие боевые действия, однако эти поддерживаемые Ираном атаки против сил США неприемлемы и должны прекратиться», — говорится в заявлении.

Позднее телеканал Fox News, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил подробности операции: два истребителя F-16 якобы уничтожили склад оружия и склад боеприпасов в районе города Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.

При этом Остин утверждает, что удары, нанесённые ВВС США, «обособлены и не связаны с продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС», а также не ознаменовывают собой перемену в подходе Вашингтона к этому противостоянию.

Напомним, на фоне обострения палестино-израильского конфликта США усилили своё присутствие на Ближнем Востоке. 8 октября Ллойд Остин распорядился направить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу, в которую вошли ракетный крейсер USS Normandy и ракетные эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt. Возглавил ударную группу авианосец USS Gerald R. Ford.

Кроме того, по словам Остина, США приняли меры по увеличению количества лётных отрядов истребителей F-35, F-15, F-16 и штурмовиков A-10 в Ближневосточном регионе.

Авианосец USS Dwight D. Eisenhower

globallookpress.com

© US Navy

По мере эскалации конфликта между Израилем и Палестиной военные базы и объекты США на Ближнем Востоке несколько раз подверглись атакам. Так, 17 и 18 октября были атакованы американские базы в Ираке и Сирии. Затем 19 октября эсминец ВМС США USS Carney в Красном море перехватил несколько ракет и беспилотников, запущенных повстанцами-хуситами из Йемена.

После этого шеф Пентагона распорядился направить в Восточное Средиземноморье ещё одну ударную группу, возглавляемую авианосцем USS Dwight D. Eisenhower.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил 26 октября, что США направляют в регион дополнительный контингент из 900 военнослужащих, которые будут сопровождать дополнительные батареи противовоздушной обороны THAAD и Patriot. Кроме того, как сказал Райдер, это усиление предназначено «для поддержки региональных усилий по сдерживанию и дальнейшего укрепления потенциала в области защиты Вооружённых сил США».

«В том числе это силы, которым было приказано быть готовыми к отправке и которые находятся сейчас в процессе отправки из континентальной части США», — сказал представитель Пентагона.

Военные инструменты

Ллойд Остин говорит, что удары ВВС США по объектам на территории Сирии не связаны с ситуацией в Израиле и Палестине, однако очевидно, что всё это — часть регионального обострения на Ближнем Востоке, подчеркнул в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«В рамках этого обострения участились атаки на позиции США на Ближнем Востоке как главного союзника Израиля. В свою очередь, Вашингтон хочет показать, что он не ослабел и держит ситуацию под контролем, поэтому и были нанесены удары по объектам в Сирии, которые якобы использовал КСИР. Это своеобразное продолжение предупреждения, которое ранее США сделали Ирану, чтобы тот не вмешивался в палестино-израильский конфликт», — пояснил эксперт.

Пентагон

globallookpress.com

© Ron Sachs

Что касается отправки второй ударной авианосной группы в регион, это также попытка купировать возможные действия Ирана на Ближнем Востоке, добавил Кошкин. Российским же военным на своих позициях в Сирии опасаться нечего, так как стороной конфликта РФ не является, подчеркнул военный политолог. «Наши силы в Сирии атакованы не были, они несут службу в штатном режиме», — добавил собеседник RT.

По словам эксперта, пока что в регионе сохраняется определённый хрупкий паритет. Однако палестино-израильский конфликт может перерасти в региональный, если Тель-Авив всё же решится на проведение масштабного наземного вторжения в сектор Газа, считает Кошкин.

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«Не исключено, что в этом случае против Израиля будет открыто ещё несколько фронтов, и тогда в конфликт вмешаются США, арабские государства и прочие акторы. Баланс очень хрупок. Россия же со своей стороны делает всё, чтобы перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло и разрешить её невоенным путём», — подчеркнул аналитик.

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов считает, что активизация военного потенциала США на Ближнем Востоке не сможет предотвратить новые атаки на их позиции в регионе.

«Американцы своими непродуманными действиями в очередной раз втянулись в конфликтную ситуацию, теперь им надо решать, как из неё выходить. Именно действия США привели к обстрелам их баз. Теперь они усилили своё присутствие и тоже будут наносить удары по целям в регионе. Соответственно, это приведёт к более активным и агрессивным действиям с противоположной стороны», — пояснил эксперт.

Позиция же России очевидна: Москва не хочет, чтобы на Ближнем Востоке разгорелся новый всеохватывающий конфликт, добавил Коновалов. В свою очередь, заявления США о том, что их удары по целям в Сирии являются обособленными, очевидно несерьёзны, подчеркнул эксперт.

«Опасность разрастания ситуации в широкий региональный конфликт велика, и надо быть к этому готовым. США не понимают, как им действовать дальше. Не имея чёткого понимания, как использовать политические инструменты, они используют военные. В этом самая главная опасность. Ситуация вышла из-под контроля именно из-за действий Соединённых Штатов. Вашингтону нужно было чётко сформулировать свою позицию по поводу того, что произошло на юге Израиля, и по поводу общей ситуации вокруг сектора Газа, но они до сих пор этого не сделали. Они мечутся между желанием сохранить определённых союзников на Ближнем Востоке и при этом поддержать Израиль. Всё это может стать причиной серьёзного взрыва на Ближнем Востоке», — заключил Коновалов.