Представитель ЦАХАЛ: расширение военных действий в Газе — не наземная операция

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер заявил ABC News, что расширение действий израильской армии в Газе не является анонсированной наземной операцией.

По его словам, речь идёт о «более ограниченном вторжении» израильских военных.

Также он заявил, что израильская армия «делает всё возможное, чтобы избежать потерь среди гражданских лиц», но добавил, что это «война, которую начало ХАМАС».

Ранее глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что Израиль начал наземную операцию в секторе Газа.

Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.

Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что Израиль решил расширить наземные операции в секторе Газа после провала переговоров об освобождении заложников.