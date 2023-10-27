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Глава МИД Иордании: Израиль начал наземную операцию в секторе Газа

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Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что Израиль начал наземную операцию в секторе Газа.
Глава МИД Иордании: Израиль начал наземную операцию в секторе Газа
  • РИА Новости

«Израиль только что начал наземную войну в секторе Газа», — написал министр в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, это приведёт к масштабной гуманитарной катастрофе, которая будет продолжаться долгие годы.

Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.

Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что Израиль решил расширить наземные операции в секторе Газа после провала переговоров об освобождении заложников.

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