Глава МИД Иордании: Израиль начал наземную операцию в секторе Газа
- РИА Новости
«Израиль только что начал наземную войну в секторе Газа», — написал министр в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).
По его словам, это приведёт к масштабной гуманитарной катастрофе, которая будет продолжаться долгие годы.
Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.
Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что Израиль решил расширить наземные операции в секторе Газа после провала переговоров об освобождении заложников.